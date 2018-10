Pelea de mujeres por el funcionario "galán"

Las cosas que uno se entera en esta Ciudad, algunas son divertidas, otras no tanto, lo jodido es cuando los "chupamedias" no publican las otras, las de pedófilos y abusadores digo, estas son casi risueñas, las otras son grosas y si no denuncias sos cómplice.

El chisme de hoy es casi risueño como les dije antes, quizá no para el funcionario que lo esta padeciendo, pero por lo menos tenemos algo para divertirnos, de lo contrario tendríamos que hablar de los negociados con "Mecaga" o de los "arreglos"para exagerar todo lo malo desde el portal sensacionalista y manguero.

Lo cierto es que la "niña" que el funcionario de marras está seduciendo, aparenta más que sus 23 añitos y tiene el carácter por lo que se ve muy bien curtido y es de armas tomar.

En la tarde de ayer se fue a la casa de su amor prohibido y quiso hacerle frente a la "legal" por el episodio de hace unos días y del cual nosotros dimos cuenta.

Pero su carácter se encontró con uno más fuerte y valiente y fue el de la esposa del funcionario, que ni bien la vio por la mirilla de la puerta, le salió al frente y la agarró de los pelos, la sacó a la vereda y la disfrazó de moretón. Gracias a dios que un vecino intervino, si no todavía le esta pegando.

Por lo que nos contaron, el "langa" se quedó adentro y no quiso asomarse ni mostrarse, aunque la situación lo superó y ya todos saben de sus andanzas.

Todo indica que la cosa no va a terminar acá y que sería inminente la "partida" del hombre de su hogar, quizá busque refugio en Bella Italia, lugar en donde cuenta con un amigo de "fierro" que seguramente lo va a alojar,

Continuara....







El presente relato es una ficción, cualquier apariencia con la realidad es pura coincidencia