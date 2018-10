7 de cada 10 argentinos no lograron ahorrar en el último año

El 15% de los que viven en el país no solo no pudo ahorrar sino que tuvo que endeudarse para cubrir sus gastos

La disparada de la inflación, la devaluación del peso, la pérdida de poder adquisitivo del salario, el aumento de la desocupación sumado a la precarización del empleo golpean con dureza en los argentinos.



Así lo demuestran las últimas estadísticas del INDEC que revelaron un incremento de la pobreza y la indigencia durante el primer semestre de este año. Una foto vieja que no refleja sin embargo lo más duro de la desbandada de la inflación de este año y la megadevaluación del peso.

La consultora Taquion Research Strategy dio cuenta en su último informe de la pauperización de las condiciones de vida de los argentinos. De acuerdo con el estudio realizado a lo largo de septiembre último, apenas 3 de cada 10 argentinos aseguró tener capacidad de ahorro.

El 76,2% dijo no haber podido ahorrar un peso en el último año e incluso el 14,7% no solo no pudo ahorrar sino que además tuvo que endeudarse para poder hacer frente a sus gastos.

La perspectiva a futuro, lejos de mejorar, empeora. El 55,7% de los argentinos cree que la situación económica empeorá el próximo año mientras que el 22,8% considera que seguirá igual, es decir recesión, caída de la actividad económica, alta inflación y caída del salario real.

La mayoría cree además que el plan del gobierno de Macri y el Banco Central para contener el dólar fracasará. El 35,8% cree que el dólar estará a 45 pesos o más a fin de año y apenas el 24% considera que el gobierno logrará mantenerlo en el nivel actual.

