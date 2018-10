El "ninguneo" de Lifschitz a Castellano es por que no le cree nada

El Intendente se queja que el Gobernador no lo recibe, la realidad es que Lifschitz entiende que Castellano esta jugando para Perotti y no para Rafaela



Castellano se queja, pero el Gobernador no lo considera por entender que Castellano juega para Perotti y no para Rafaela y que no esta siendo honesto ni con mismísimo Gobernador ni con los Rafaelinos.

Allegados al Gobernador hasta pusieron en duda algunos hechos delictivos que sucedieron últimamente en la Ciudad y llegaron a hablar de operaciones de prensa entre un portal de nuestra ciudad y el Intendente.

Lo cierto es que Lifschitz no quiere recibir a Castellano y se lo hizo saber por intermedio de allegados al Intendente, que sin embargo insiste en público con la "famosa" reunión , eso sí, siempre y cuando tenga un micrófono a mano