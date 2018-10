A FUNCIONARIO "SE LE JUNTÓ EL GANADO" Y SE ARMÓ UN TOLE TOLE

Les tiro unas pocas pistas por que quién me lo contó me pidió prudencia, me fue mi clarita: " somos pocos los que lo sabemos, si contás algo sin el tacto suficiente, se van a dar cuenta que fui yo la que te lo dije, no me hagas quedar mal"

El tipo es funcionario grosos, grosos, va... groso para esta comarca, llegando a Recreo ya es un cuatro de copas y no lo conoce nadie.

Desde hace tiempo se sabe que tiene otra mina aparte de la "legal"

Últimamente la niña (tiene solo 23 añitos) se puso un poquito pesadita y lo visita muy seguido en su oficina, es más, dicen que se siente el ruido de la cerradura cuando ella ingresa y luego solo silencio y uno que otro gritito, casi como un jadeo.

Lo cierto es que la esposa estaba ya enterada y el día Lunes cayó de sopetón y justo ese día a las 11 y 30 de la mañana, la niña estaba necesitada de "combustible".............................

Lo demás se lo pueden imaginar ustedes, los gritos se sintieron por todos lados, la secretaría privada no sabía como hacer para calmar la situación y entre empujones la mujer ( la legal) logro entrar al despacho, quienes presenciaron todo dicen que la situación fue por demás bizarra y que la niña le hizo frente y prometió blanquear todo, si lo hace, Rafaela va a ser otra, se los aseguro......