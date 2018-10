Martín Varsavsky: "Alfonsín procesó a los asesinos. A ver si con Macri se puede procesar a los ladrones"

La Argentina está condenada al peronismo o, en otras palabras, al fracaso. Porque, o tiene gobernantes que regalan lo que la Argentina no tiene o tiene gobernantes que para no parecer austeros regalan lo que la Argentina no tiene.

Martín Varsavsky, uno de los empresarios argentinos más exitosos en el mundo, planteó un crudo panorama sobre el futuro del país.

Fundador de media decena de empresas que valen más de mil millones de dólares, tiene una palabra autorizada para analizar el clima de negocios que se vive en el país pese a los esfuerzos que reconoce en la gestión de Mauricio Macri.

En una entrevista realizada por la periodista Micaela Pérez en el suplemento 3D del diario El Cronista, el ejecutivo comparó la crisis con la de 2001, dijo que Cristina Kirchner "es lo peor que le pueda pasar al país", criticó al papa Francisco y marcó diferencias culturales que podrían explicar la raíz de los problemas: "Los argentinos quieren conseguir resultados sin trabajar porque les dijeron que eran ricos".

En esta nota, sus frases más destacadas:

En la Argentina los vaivenes son más pronunciados que en Chile y eso es porque el argentino es más que nada peronista, que quiere decir que cree que vale más de lo que vale y se merece más de lo que se merece.

La Argentina está condenada al peronismo o, en otras palabras, al fracaso. Porque, o tiene gobernantes que regalan lo que la Argentina no tiene o tiene gobernantes que para no parecer austeros regalan lo que la Argentina no tiene.

Macri no es tan populista como Kirchner, pero no es lo suficientemente no populista como para que el país no caiga en el endeudamiento externo. Y que los propios argentinos y los extranjeros pierdan confianza en el peso.

Los peronistas son ladrones con suerte, cuando se les acaba la suerte, se van. Perón, Menem, Kirchner, cuando se van dejan el país en ruinas. Luego vienen los no peronistas y tratan, pero fracasan porque el país está arruinado.

La crisis de este año es bastante parecida a la de 2001, pero Macri es mucho más capaz que De la Rúa. Espero que le vaya mejor.

Creo que Macri podría sacar adelante al país si los argentinos están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios, pero creo que puede muy bien que no estén dispuestos y que vuelvan los peronistas con sus falsas promesas y que las cosas vayan de mal en peor.

Cristina Kirchner es lo peor que le puede pasar a la Argentina, pero tampoco veo la luz verde fácil para Macri.

Raúl Alfonsín procesó a los asesinos. A ver si con Macri se puede procesar a los ladrones. ¡El problema es que son tantos!

Amo al país como argentino, pero como empresario sería masoquista probar de vuelta y por eso no invierto.

Los chilenos crecen creyendo que son pobres y los argentinos crecen creyendo que son ricos. Y el resultado es que cuando son grandes, los chilenos producen y los argentinos dicen "¿Dónde está lo que me prometieron? Me robaron todo".

Los chilenos trabajan y consiguen resultados, los argentinos, a veces trabajan, pero muchas veces quieren conseguir resultados sin trabajar porque les dijeron que eran ricos. Soy muy poco optimista sobre el futuro.

Muchos están entusiasmados por el Papa argentino y no se dan cuenta de la negativa influencia que tiene la Iglesia sobre temas como la reproducción y la libertad de la mujer. El aborto es triste, la alternativa, el aborto clandestino o el hijo no deseado, es aun más triste.

Fuente: Infobae