El insólito motivo por el que Tom Cruise no ve a su hija hace años

Desde 2012 que Tom Cruise tomó una decisión muy firme y no vio más a su hija. En ese entonces ella tenía seis años pero…¿cuál es el verdadero motivo detrás de la distancia?

Tom Cruise es uno de los actores de Hollywood más reconocidos del mundo y supo ser uno de los galanes indiscutidos de varias películas muy populares.

Sin embargo, a pesar de que poco se sabe de su vida privada, la última foto pública que se conoció de Tom Cruise junto a su hija Suri es de julio de 2012.



En ese entonces, la nena que es fruto de su relación con Katie Holmes, tenía sólo seis años y estaba lidiando con la separación de sus padres.

En esta oportunidad, una fuente cercana al galán le confirmó a US Weekly que él lleva años sin ver a la niña a pesar de que tiene derecho a verla diez días por mes.

Según aseguró esta fuente, “el ha decidido no hacerlo porque ella no pertenece la Cienciología”, el culto que profesa Tom Cruise. ¡De no creer!