El convenio secreto entre Nicole y Cubero… ¿Cuánto plata le paga el futbolista por mes?

Después de 10 años de estar juntos y con tres hijas en común, en mayo de 2017, Nicole Neumann y Fabián Cubero decidieron punto final a su relación que, desde hacía algunos meses, venía de mal en peor.

Tras la separación, la modelo y el futbolista empezaron a sacar los trapitos al sol. Los rumores que ella le había sido infiel a Cubero empezaron a resonar cada vez con más fuerza. Después, empezaron a salir a la luz las nuevas parejas de ellos. Mientras que Nicole inició un romance con Facundo Moyano, a él se lo relacionaba con varias chicas del momento como Barbie Vélez. Pero finalmente terminó formalizando con Mica Viciconte, con quien ya lleva varios meses de novios y una de las causas de las discusiones mediáticas entre los ex.

Por fin, Nicole y Cubero habrían llegado a un acuerdo, y fue el futbolista el encargado de difundir los pormenores de lo convenido. Esta mañana le envió mensajes por Whatsapp a Andrea Taboada, quien contó la información en Los Ángeles de la Mañana.

Luego que Ángel de Brito preguntara “¿Qué le paga Cubero a Nicole? ¿Cuál es el convenio secreto que tienen ellos?”, la panelista reveló: “Esto está acordado en la Justicia. No salió el divorcio definitivo. Pero lo que me dice Fabián, sin darme la cifra, es que, acorde al convenio firmado, tiene que pagarles a sus hijas la escuela, la comida, la obra social, la vestimenta y la psicóloga. En un momento pagaba las expensas y las dejó de pagar porque no estaba en el convenio. Y yo averigüé por otro lado que también las dejó de pagar porque se dio cuenta de que pagaba multas de Facundo Moyano, que hacía dentro del country, y de ella también”. “Nicole tiene que acomodarse a la situación económica del país”, habría acotado Cubero.

“Dicen que le pasa 85.000 pesos por mes”, informó de Brito sobre la supuesta firma que le pasa el futbolista a Nicole.