Había olor a cadáver y sangre”: el libro sobre el Caso Madeleine que estremece al mundo

A pesar de que ya pasaron más de 10 años de la desaparición, el paradero de la pequeña Madeleine McCann aún causa intriga y conmoción. Por ello, cada novedad de la investigación causa curiosidad e intriga en la Sociedad.

Esta vuelta no fue la excepción, ya que fue lanzado un libro que promete revelar los datos más estremecedores del Caso Madeleine. Se trata de ‘Maddie, la verdad de la mentira’, una publicación escrita por Gonçalo Amaral, el jefe de la Policía Judiciaria Portuguesa que estuvo a cargo de los primeros cinco meses de la investigación.

El libro repasa todas las dudas, hechos y secretos que giraron alrededor de la investigación de la desaparición de la niña; durante sus primeros años, no solo hubo una enorme cantidad de especulaciones y rumores, sino también acusaciones contra Kate y Jerry, los padres de la pequeña.

“Madeleine murió en el apartamento la misma noche de la desaparición. Es complicado asegurar cómo porque hay muchos indicios. Lo cierto es que la niña se despertó, que la niña ha desaparecido y que detrás del sofá había olor a cadáver y sangre humana”, explicó el jefe de Policía a la Revista Hola, que aseguró que escribió su libro para defenderse de las difamaciones que se realizaron cuando el caso tomó trascendencia pública.

Y continuó, avivando la polémica: “Y con todo ese ruido, es muy difícil. Yo digo: ¿a quién interesa toda la publicidad? ¿Todos los “avistamientos” de la niña por todo el mundo? ¿Ayudaría eso a mantenerla viva? No; la matarían. Y los padres no quieren que su niña muera; entonces, ¿por qué dan publicidad a los avistamientos? Porque saben que la niña está muerta. Si no, no lo harían”.

“Los McCann son unos padres que han perdido a una hija a la que seguramente amaban mucho, y comprendo su dolor y su angustia.” concluyó el oficial, que permaneció a cargo del caso durante solo medio año.

Recordemos que Madeleine McCann es una niña inglesa que desapareció en el 3 de mayo de 2007 en un hotel de Praia da Luz en el Algarve portugués, mientras ella y su familia se encontraban de vacaciones. Su paradero continúa siendo un misterio para los investigadores portugueses y británicos.