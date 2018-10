Educación sexual: la Iglesia fue al Senado

El encuentro tuvo como tema principal el proyecto de ley que, en junio, logró media sanción de la Cámara de Diputados, para garantizar a los alumnos de todos los niveles el derecho al acceso a la Educación Sexual Integral.



Al Palacio Legislativo concurrieron el arzobispo de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy y sus pares Eduardo Martín, arzobispo de Rosario y presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal y el obispo de Rafaela, Luis Fernández. Los recibieron en la sala de reuniones de la presidencia, los senadores radicales Orfilio Marcón (General Obligado), Rodrigo Borla (San Justo) y el jefe del bloque del Frente Progresista, Cívico y Social, Felipe Michlig.



Climas



Según las consultas que pudo llevar a cabo El Litoral, la presencia de radicales (ni socialistas, ni justicialistas) fue más el fruto de la casualidad que de una intención de mantener encuentros por separado con distintas bancadas. (De hecho, no estuvieron allí todos los senadores de la UCR, aunque sí todos los que forman filas en el mencionado bloque del FPCyS).



Distintas fuentes coincidieron en señalar que fue el presidente de la Cámara quien recibió el pedido de reunión, y que se llevó a cabo durante la tarde del 3 de octubre. Algunos senadores del PJ informaron que se enteraron de la reunión cuando ya había tenido lugar.



A las autoridades de la Iglesia local los acompañaron los presbíteros José Luis Ayala y Osvaldo Macerola, junto a Walter Van Meegroot, Verónica Baró Graf y Javier Bilbao.



“Durante la reunión se abordaron diferentes aspectos del proyecto de Ley de Educación Provincial que días pasados obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, intercambiaron posiciones y miradas sobre el contenido de la norma, especialmente en el abordaje de la Educación Sexual Integral”, según se informó oficialmente en la página web del Senado santafesino.



Los religiosos escucharon de los senadores algunas palabras que los deben haber tranquilizado. Los legisladores les dijeron que del tema recién se comienza a hablar en la Cámara alta, les explicaron que por ahora solo circulan fotocopias del texto sancionado en Diputados y les mostraron que el clima general frente al tema no es el mismo que en Diputados, y -sobre todo- les prestaron especial atención a las objeciones contra la educación sexual que formula la Iglesia.



La media sanción de la Cámara baja santafesina coincidió con la jornada histórica en que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley del derecho al aborto legal seguro y gratuito, que luego no prosperó en el Senado del Congreso.



Doce años



En octubre de 2006, hace 12 años, el Congreso de la Nación aprobó una ley que otorga a los educandos el derecho “a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”.



En teoría, no sería necesario que la provincia de Santa Fe adhiera a la Ley Nacional Ley 26.150, pero de hecho hasta ahora la norma no ha tenido efectos prácticos fuera de la educación de gestión pública.



En la Cámara alta, durante julio de este año, ingresó a sus comisiones un proyecto de ley del bloque de senadores del PJ que da una versión diferente de la media sanción de Diputados respecto de la educación sexual.



Están en las comisiones de la Cámara de Senadores tanto el proyecto del Bloque del Justicialismo, como el que los diputados santafesinos aprobaron por unanimidad.

Sin sesión



Ni Diputados, ni el Senado santafesino sesionaron este jueves 4 de octubre. Aparentemente, ambas Cámaras lo harán el día 11, con la intención de coordinar posibles modificaciones en algunos proyectos, entre ellos, uno vinculado con Sancor cuya finalidad es “no trabar la venta” por razones impositivas.



Críticas de obispos a la media sanción



Más allá del paso por el Senado, los obispos de la provincia civil de Santa Fe, el Consejo Provincial de Educación Católica y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas emitieron un documento -el primero públicamente- sobre la media sanción de Diputados a la futura ley de Educación de la provincia con varias críticas puntuales al texto:



* Hegemoniza la educación al concentrar en el Estado todas las decisiones, no respetando la realidad de una sola Educación Pública con una gestión estatal y otra privada.



* Al afirmar que la educación es gratuita, laica, única y plural excluye a una parte del Sistema Educativo Provincial: la educación confesional y religiosa; desconociendo la Constitución Nacional y Provincial, como también la Ley Nacional de Educación.



* Excluye el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos, relegando a la familia como agente primario y natural de la educación.



* Limita la Educación Sexual Integral a la sola perspectiva de género, por lo que plantea un reduccionismo de la persona.



* Descarta de la Formación Docente a todo agente que no sea el estatal provincial, lo que supondría una visión restrictiva, manipulable y politizada.



* Relega la educación de gestión privada al no darle la verdadera y exacta dimensión que tiene, desdibujando su estructura; considerando el aporte salarial como una facultad del estado y no como un derecho; restándole importancia a la capacitación que ofrece este sector; tratando temas laborales que no son de su competencia; entre otros.



* Prescinde de la autonomía institucional de las escuelas de gestión privada, ya que no considera el ideario institucional.



Ante estos cuestionamientos, los firmantes solicitan a los responsables de sancionar la ley “un diálogo sincero y respetuoso con todos los sectores de la sociedad santafesina, sociedad que es plural y democrática. Minimizar, desconocer o no escuchar a todos los involucrados, impediría que esta norma se transforme en un verdadero marco de referencia a partir del cual las instituciones se fortalezcan, todos los actores del sistema educativo provincial encuentren fundamento a su quehacer y todas la escuelas tengan un claro encuadre en donde reconocerse y apoyarse para realizar lo que saben hacer: educar”.

Fuente: El Litoral