El extraño suceso en Polémica en el Bar mientras se hablaba del Potro Rodrigo

Sucedió con la presencia de José Luis Gozalo, ex mánager del cuartetero. "Está el loco, no te quepa ninguna duda", afirmó Mariano Iúdica

Anoche, en Polémica en el Bar, la presencia del ex mánager del fallecido cuartetero, Rodrigo Bueno, José Luis Gozalo, explotó un foco mientras el hombre hablaba sobre El Potro.

El hecho se produjo cuando Gozalo relataba lo que, junto a su representado, tenían programado para el día siguiente al accidente que le costó la vida al cordobés.

"Mirá vos la puta madre. La gente de la tele, nosotros los de la tele creemos en esto. En este estudio no pasó nunca, no estoy jugando, no es un juego, está el loco, pero no te quepa ninguna duda", lanzó Mariano Iúdica. "Yo en veinte años no vi nunca explotar una luz", agregó Coco Sily.

"Hay mucha carga cuando se habla de Rodrigo chicos, no fue una cosa normal. Yo me hice en esto de la nada y se nota con todo lo que se te ocurra, de todas las estrellas, con todos, éste era una cosa... Por eso se fue como se fue...", concluyó el conductor.