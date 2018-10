Jimena Barón y un pretendiente que salió corriendo despavorido tras una pregunta

Jimena Barón estuvo anoche en el Bailando y sorprendió aMarcelo Tinelli con una anécdota sobre un chico con el que pudo llegar a más.

"Chapé, me sorprendió porque no tenía ni fe para eso. Y re bien. Agarré un toque la camisa yo, estuvo bien. Y en un momento se puso hot y le digo...", comentó, y luego le contó algo en secreto al conductor.

"Muy fuerte, ¿vos le dijiste eso a él?", preguntó Tinelli, dando a entender que se estaba hablando de algo sexual. "Necesitaría algunas veces y creo que va a estar bien", le dijo él, y no la volvió a llamar.

"Es fuerte que avances así derecho. No le puede un hombre decir eso a una mujer", continuó Marce.

Pero Barón no tuvo piedad: "No tengo tiempo para juntarme a que sea un fracaso. El padre de mi hijo apareció hace poco pero después no cuento con eso. Me pareció una buena oportunidad para que el 'cuak'. Pero no, afuera".