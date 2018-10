Carrió pedirá el juicio político de los camaristas que absolvieron a Menem

Elisa Carrió no sólo ratificó que la semana que viene presentará un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, por cuestionar las detenciones de expresidentes. La líder de la Coalición Cívica pedirá también el jury de los camaristas que absolvieron a Carlos Menem en la causa de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.

Así lo confirmó la diputada y cofundadora de Cambiemos a través de un comunicado. Desde hace días que Carrió manejaba la versión que la sala de la Cámara de Casación Penal que integran Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques se iba a inclinar por absolver a Menem.

"El fallo para absolver al ex presidente Menem demuestra la visceral impunidad que hiere gravemente la República. La política y la justicia impidieron una condena en plazos cortos. Hoy la misma política y la misma justicia impidieron el cumplimiento de la condena", sostuvo la diputada.

Catucci y Riggi interpretaron que se cumplió un "plazo razonable" sin que el Estado pudiera dar certeza sobre las acusaciones en contra del expresidente. El tercer juez, Mahiques, también votó por la absolución, pero con otro criterio: dijo que no se demostró que el expresidente hubiera actuado con el "dolo" exigido, porque no se constató que hubiera conocido y aprobado la decisión de modificar el destino final de las armas para enviarlas a Croacia y Ecuador. Así lo informaron fuentes judiciales.

No se trata de declarar prescripto el delito -Menem es funcionario, lo que interrumpe la prescripción-, sino de aplicar una jurisprudencia que señala que el imputado no puede permanecer en un estado de incertidumbre prolongado sin tener una respuesta adecuada del Estado.

Ayer, Carrió advirtió sobre ese punto. "Los delitos de corrupción son imprescriptibles y están equiparados a la traición a la patria por el artículo 36 de la Constitución Nacional", escribió en su cuenta de Twitter.

Hoy avanzó sobre esa línea al referirse a los jueces: "Usan argumentos garantistas incompatibles con lo normado por el artículo 36 de la Constitución Nacional. Esto involucra a Menem y a los jueces que los salvaron en el delito de infames traidores a la Patria".

Menem ya fue condenado a 7 años y medio de prisión por un tribunal oral por la venta de armas a Ecuador y Croacia y la Corte Suprema de Justicia confirmó esa sentencia, aunque no el monto de la pena que le fue impuesto. El expresidente tiene otra condena a cuatro años y medio de prisión por la causa de los sobresueldos.

El riojano fue condenado en 2013, las apelaciones demoraron hasta ahora. La Casación dejó pasar el tiempo, como lo hizo en su momento la Corte y ahora volvió a la Casación con nuevas demoras y esta resolución.

Menem es senador nacional y sus fueros lo protegen, por eso no está preso. El peronismo en el Senado acuñó la teoría de que no desaforará a ninguno de sus miembros si es que no media una sentencia firme.

