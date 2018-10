NACIÓN DEBE A A.L.P.I MÁS DE 3 MILLONES, !! VERGÜENZA!!

Ayer, integrantes de la Asociación Para la Lucha contra la Parálisis Infantil -ALPI- Rafaela, se reunieron con los ediles para trasladarle su preocupación sobre la situación financiera por la que están atravesando, como consecuencia de los atrasos en los pagos por parte del Gobierno Nacional correspondientes al Programa Incluir Salud. De acuerdo a sus cálculos, la deuda -que se remonta desde 2017- supera los 3 millones de pesos por la atención de sus 58 pacientes. De acuerdo a un cálculo realizado por el concejal Jorge Muriel, las demoras alcanzarían a 83 pacientes en toda Rafaela.

María Claudia Tomasso -presidenta de la Comisión Directiva- junto a Cristina Piragino -vicepresidenta de la CD-, María Fernanda Gómez Odetto -directora médica-, Marianela Zapatta y Florencia Muñoz (ambas encargadas administrativas) relataron ante los ediles el importante grado de incertidumbre que existe en la institución.

"La deuda se arrastra desde 2017 y con las prestaciones desde marzo hasta la fecha. Esto hace que la institución se encuentre en peligro para poder continuar brindando las prestaciones a los 58 pacientes que tenemos en este programa Incluir Salud, que es una cobertura del Estado para las personas que tienen una Pensión No Contributiva y no tienen una obra social", dijo Gómez Odetto, quien detalló que "la deuda asciende a casi 3 millones de pesos. Es mucha la deuda porque se vino acumulando".

Esos 58 pacientes representan el 45% del total de asistentes a ALPI, pero en términos económicos, representan el 60% de los ingresos. "Hay pacientes apadrinados: la institución se hace cargo, pagándoles a los profesionales que los atienden", dijo.

Piragino llegó a decir que "el tema es el monto de la deuda y la forma en que estamos sobreviviendo. No dejamos de atender y los profesionales no quieren tampoco, porque para algunos es imprescindible, porque sino, se mueren".

Los concejales tomaron nota de los reclamos, se comprometieron a realizar las gestiones ante algunos políticos en esferas superiores y con capacidad de definición, así como también a aprobar afirmativamente el proyecto que está contemplado para ser tratado en la sesión de hoy.

Por otra parte, confirmaron que algunas instituciones ya recibieron pagos de las prestaciones atrasadas y que en este mes recibirán el resto. Pero, por ahora, ALPI no está incluida en ese listado.

MANIFESTACION EN LA PLAZA

Ayer, desde las 19:30, se realizó una concentración en la Plaza 25 de Mayo en contra de los recortes por parte del Gobierno Nacional a los diferentes programas de discapacidad. Una importante cantidad de profesionales, pacientes y familiares se hicieron presentes, con carteles que decían "no a los recortes en discapacidad" o "salud=derecho". Allí se marcó la preocupación de todos por la continuidad de las prestaciones, no solo de nuestra ciudad, sino que también hubo gente de Sunchales.

LA OPINION dialogó con una de las presentes. La abuela de Juan Manuel, que tiene un retraso madurativo y que concurre a ALPI. Va desde el año y medio: hace 20 que va. Ahora va a la psicopedagoga y también al psicólogo. "El está dentro de Incluir Salud y hace 10 meses que no le pagan a los profesionales. Estamos acá para que puedan seguir ayudando a los chicos", dijo. "La vicepresidenta, que está en las mismas condiciones que los chicos, debería ponerse una mano en el corazón y ver si hace algo", completó.

Para finalizar, se concretó un abrazo solidario entre los participantes y hubo algo de música para cerrar con una sonrisa.