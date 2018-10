Denuncian a jardín por atar a un nene

Un hecho aberrante ocurrió en un jardín de infantes de la localidad santafesina de Granadero Baigorria, donde los padres de un nene de tres años denunciaron maltratos y acusaron a las autoridades de "mantener a su hijo atado". La directora de la institución negó los hechos y argumentó que las marcas que se hizo el menor fueron causadas por sus movimientos dentro del pelotero ubicado en uno de los salones del establecimiento.



Según se supo, los padres constataron que su hijo era maniatado después de que una docente del maternal les confesara el hecho. Al parecer, la mujer "no aguantó la angustia" y les explicó a ambos que lo hacían para que Justin, como se llama el niño, "se quedara quieto". Eso los motivó rápidamente a radicar la denuncia en la comisaría 24ª contra el jardín maternal llamado "La Casita de Disney".

Unos días antes de conocerse el hecho, su papá le había detectado heridas en la piel y en sus piernas, luego de retirarlo con algunos minutos de anticipación. "Él no habla y no me podía contar lo que pasaba. Solía estar enojado", detalló a los medios locales su mamá, quien aseguró que irá"hasta el final" contra los responsables.

"Nunca noté lo que él estaba pasando por eso. Yo le confié mi hijo y ella (Daniela, la directora) me hacía esto", señaló la madre con un dejo de resignación. Luego contó los detalles de cómo fueron los momentos en los que confirmó el lamentable suceso: "Cuando yo salgo de mi casa, voy a la comisaría y mi nene estaba como amarrado, como que lo agarraron. Entonces justo me encuentro con una pediatra a la que le consulto por las marcas y me dijo: "Ya no se ve nada, porque son marcas que aparecen cuando te sientan y te atan".

"Con eso determiné que esta persona me lo ataba al cochecito con el objetivo de que no molestara. Lo hacía con una soguita, como si fuera un perrito, para que se quedara quieto. Es una histérica porque tiene tantos problemas personales que se la agarra con los más chicos", continuó y le dejó un claro mensaje: "Vos vas a decir lo que quieras, pero te metiste con mi hijo".

La respuesta

Daniela, la directora del establecimiento, señaló que las marcas que el chico tenía el viernes de la semana pasada fueron por sus movimientos en el pelotero. "Es un niño que tiene algunas características de hiperactividad. Pega, no responde consignas", dijo y aclaró que el menor, mientras estuvo en la institución, "no corrió riesgos".

En tanto, Andrés Goldín, abogado del jardín maternal indicó que hasta este martes "no habían llevado al pequeño a constatar lesiones", por lo que "no hay elementos hasta la fecha" sobre las acusaciones contra el lugar al que concurría el pequeño. Además, aclaró que para despejar dudas "estarán a disposición de la Justicia".

Al lugar, ubicado en Santa Fe al 1100, concurren más de 60 chicos de tres meses a cuatro años.

Fuente: Cronica