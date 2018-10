Shakira lanzó su serie biográfica, y hay una duda: ¿llega a Netflix?

Shakira cantará el 25 de octubre en Vélez. Pero antes de su regreso al país tras siete años de ausencia, su cabeza está enfocada en un interesante proyecto que alegra a sus fans: una serie biográfica.

Así como Luis Miguel logró que su figura se reavivara en Latinoamérica y sus conciertos se vendieran como agua con el lanzamiento de una ficción que emitió Netflix y lo “humanizó”, la colombiana parece seguir un camino parecido.



Según informó la emisora Caracol TV, Shakira tendrá una serie web en la que narrará su vida. La cantante de 41 años nacida en Barranquilla tiene mucho para contar: su camino desde Colombia a los Estados Unidos, sus comienzos musicales, el boom de las caderas iniciado a fines de los noventa, su romance con Antonio de la Rúa, su separación, su nuevo amor (Gerard Piqué) y hasta la casi pérdida de su característica voz…

“El primer capítulo lleva por nombre Music is my life. Cuenta secretos de su familia y el camino para ser en una estrella”, informa Caracol. Claro, la duda de sus fans es si una actriz compondría un personaje o si se trata de una serie documental. “El programa se llamará Shakira Dream, de igual manera que su más reciente fragancia”, agregó el escueto comunicado de ese portal.

Shakira entonces aclaró la cuestión en sus redes sociales. “La música es mi vida / Music is my life. No se pierdan el primer episodio de la serie de #ShakiraDream”, escribió. Y subió un adelanto. Un repaso de su carrera con videos de ayer y de hoy. Muchos seguidores especulan: ¿La antesala para un acuerdo con Netflix?

En mayo “Shak” admitió que se había terminado la pesadilla. Meses convulsionados para la rubia. Tras la hemorragia en las cuerdas vocales, algunos pronosticaban que no iba a poder volver a cantar, pero la colombiana se puso en manos del mejor laringólogo del mundo.

Su gira, El Dorado World Tour, empezó el año pasado, pero se vio interrumpida por un problema de salud que casi le cuesta la carrera.

“Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, escribió en aquel momento a sus fanáticos.

“En todos los años que llevo cantando, jamás me encontré en una situación similar. Por ello y con gran pesar debo anunciarles que me veo en la obligación de postergar mi gira europea hasta el 2018, para permitirle a mi cuerpo algunas semanas necesarias y dedicadas a mi recuperación total”, había declarado.