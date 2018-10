“Mi marido no quiere porque…”: La Sole confesó por qué no sería mamá otra vez

Soledad Pastorutti está en pareja con Jeremías Audoglio hace ya varios años, y fruto de su amor nacieron Antonia y Regina, sus dos hermosas hijas. En este contexto, aseguro en los últimos días que está con muchas ganas de agrandar la familia, aunque destacó que no sabe si “volvería a ser mamá”.

“¡Muero por tener un varoncito! O no me importa el sexo, quiero un tercero porque me encantan los niños. Mis hijas me trajeron mucha alegría y me pusieron en otro lugar”, confesó a la revista Pronto sobre sus ganas de ser mamá.



Y luego agregó: “Por el momento mi marido no quiere. Así que veremos qué pasa. Es un tema que hablamos en pareja y soy de las que piensan que los dos tenemos que querer tener un hijo. Jeremías no quiere porque me vio muy vulnerable en los momentos en que fui mamá y no le gustó tanto. Soy una mujer muy activa y de carácter y cuando fui mamá, tuve que pasar por dos operaciones, dos cesáreas. En la última, el médico me dijo: ‘Bueno, listo, ya estaríamos…’. Y él no quiere que vuelva a pasar por esa situación”