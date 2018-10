Fin del misterio y polémica: un músico de Rodrigo reveló para quién es “Lo mejor del amor”

Rodrigo, “El Potro” volvió al centro de la polémica. A 18 años de su muerte, realizaron una película biográfica en la que se cuenta desde sus comienzos en la música como sus amores y la relación con la fama, hasta el día de su muerte.

Este film, generó molestias en la familia de “El Potro”, al no estar conforme con lo que se cuenta. Sin embargo quién es parte de la producción es su hijo, Ramiro Bueno. Pero también se hizo presente en el tema, Marixa Balli quién se quejó porque de ser personificada como “una trola”.

Pero junto a ella, también se reavivó una vieja polémica: ¿para quién está dedicada la canción de El Potro, “Lo mejor del amor”?. Desde un principio, Marixa Balli se adjudicó como la inspiración del cuartetero para escribir esa canción de amor.

“Rodrigo no compuso la canción para Marixa Balli. La musa de esa letra fue una vecina de él, de su pueblo, que vivía enfrente su casa, de quien estaba enamorado. Esa composición la escribe en tercera persona, como alguien que es testigo de esa situación” dio para TN Show, Ariel Gustavo Tessel, quien fue parte de la banda de El Potro desde los ’90 hasta el día en que el cantante murió.

También contó un detalle que no se había revelado sobre el tema: “Fue a verlo a La Mona y le presentó la letra, pero se la rechazó porque ya tenía su equipo de autores. A los pocos días, vino a mi casa, me dice ‘escuchá’, ‘escuchá’. Le pongo música a la letra, la armamos y lo graba. Fue un éxito, que La Mona no pudo ver. Rodrigo tenía muy buen olfato para saber si algo iba a funcionar”.

Por último, dijo una sentidas palabras del cordobés: “Rodrigo le hacía honor a su apodo. Tenía valores, era buen amigo, solidario y leal. Su música alegraba a un país. Se fue, pero su estrella sigue encendida”.