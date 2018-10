Venta de armas: Casación absolvería a Menem por prescripción

En una decisión polémica, la Cámara Nacional de Casación Penal absolvería en forma inminente al ex presidente Carlos Menem por morosidad de la Justicia en el juicio de la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia a pesar de que había sido condenado a 7 años y medio de prisión, según dos fuentes judiciales consultadas por Clarín.

La decisión la tomaría la sala de ese tribunal de alzada integrada por Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi por considerar que no se cumplió el “principio del plazo razonable” para tener una condena firme en una juicio que empezó en 1995, es decir hace 23 años, explicaron las fuentes. De esta forma, el tribunal no decidiría sobre el fondo del tema, es decir si Menem es culpable o inocente por el contrabando de 6.500 toneladas de armas.

Como Menem es funcionario desde 1995 hasta la fecha no se puede aplicar la prescripción de la causa por el vencimiento del derecho del Estado a perseguirlo judicialmente. Cuando hay un funcionario en una causa no se puede aplicar la prescripción. Entonces, la cámara aplicaría este concepto de jurisprudencia que no está en ninguna ley. Los jueces seguramente aludirían a alguna convención internacional.

Los votos que inclinaría la balanza a favor de la absolución serían “los de Catucci y Mahiques”, aunque las fuentes adelantaron que aún "no hay un criterio común" sobre los argumentos de la absolución. Otra fuente afirmó que el fallo saldría "por unanimidad", es decir con el voto de Riggi, también a favor. Información en el mismo sentido llegó en los últimos días al despacho de la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, según fuentes parlamentarias.

En declaración a Clarín, Monner Sans dijo que un fallo absolutorio de Menem "consagraría la impunidad no solo de un ex presidente sino de los políticos corruptos. Sería un escándalo".

En el 2017, otra sala de la Cámara Federal de Casación Penal condenó a 7 años y medio de Menem en esta causa que se inició por una investigación de Clarín y una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. En ese momento, la histórica decisión había sido tomada por la sala de ese tribunal integrada por Juan Carlos Gemignani, Luis Cabral y Raúl Madueño.

Pero Menem apeló a la Corte Suprema de Justicia que ordenó un doble conforme y volvió la causa a la Cámara de Casación pero la mandó a otro sala distinta a la que había condenado al ex presidente.

El caso de Menem es un antecedente para lo que pueda pasar en el futuro con la ex presidenta Cristina Kirchner quien ya tiene seis procesamientos y cuatro juicios orales en marcha.

Esta situación de indefinición y un polémico fallo de la Corte, permitió a Menem presentarse para una tercera reelección como senador por La Rioja en el 2017 y así mantener sus fueros parlamentarios.

En junio del 2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 fijó la condena a Menem por este caso, aunque también está condenado en la causa por los sobresueldos que también se encuentra apelada.

En marzo del 2013, la Cámara Federal de Casación había revocado una polémica absolución y le ordenó al tribunal fijar penas de entre 4 y 12 años por el delito de contrabando agravado de armas de guerra. El voto de Gemignani fue clave en ese momento. Menem estuvo ausente en la audiencia: presentó un llamativo certificado médico que alegaba “hipertensión arterial, diabetes y angustia”. Entre 1991 y 1995, Menem permitió el desvío de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia, países que estaban en guerra y con embargos de armas internacionales, mientras varios de sus funcionarios cobraron sobornos para permitir la triangulación del armamento.

Hasta el 2015, el kirchnerismo bloqueó la posibilidad del desafuero ya que Menem votaba a favor de sus necesidades parlamentarios o se ausentaba . El tribunal oral también fijó una pena de 5 años y 6 meses para el recientemente fallecido ex ministro de Defensa Oscar Camilión y de 4 años para el traficante de armas Diego Palleros.

En el caso de Menem, el TOF 3 tuvo en cuenta como agravantes de su condena que el ex mandatario “dañó la imagen internacional del país” y puso en riesgo la vida de los cascos azules argentinos que estaban en la ex Yugoslavia. También consideró la calidad del material bélico (no solo eran armas de fuego, sino también cohetes Pampa y misiles antitanques), que en el contrabando hubo un “fin de lucro”, en alusión al pago de sobornos, y que al momento del hecho el ex presidente no tenía dificultad para su sustento.

Como atenuantes, el Tribunal tuvo en cuenta la edad de Menem, su precario estado de salud, que no registraba condenas y el largo tiempo que duró la causa. Antes el fiscal Marcelo Agüero Vera había solicitado una pena de 8 años de prisión efectiva igual que su antecesor Mariano Borinsky.

La condena a Menem incluye la pérdida de todos los privilegios y prerrogativas, 3 años de inhabilitación para ejercer el comercio, 14 años de inhabilitación para ejercer como funcionario o empleado público, la inhabilitación total para integrar las fuerzas de seguridad y para ejercer la patria potestad. Además, el entonces fiscal Borinsky -hoy miembro de la cámara de Casación- pidió que se solicitara al Congreso a iniciar el proceso de desafuero.

Para Camilión, el TOF 3, integrado por Luis Imas, Luis Losada y Jorge Pisarenco, fijó una pena de 5 años y 6 meses de prisión en base a similares agravantes y atenuantes. La tercera condena más grave fue para el ex coronel del Ejército Diego Palleros, quien recibió una pena de 5 años.

Además, los jueces ordenaron incautar las coimas que recibieron de Palleros cinco ex funcionarios mediante transferencias bancarias. Son casi 900 mil dólares.

A Carlos Haroldo Fusari, Carlos Alberto Nuñez, y a Julio Jesús Sabra le decomisaron US$ 107.500, mientras que a Luis Sarlenga y a Edberto González De la Vega otros US$ 275.000 a cada uno. El tribunal aclaró que ese dinero deberá abonarse en “moneda nacional”.

El escándalo por la venta ilegal de 6.500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia fue revelado en 1995 por Clarín que descubrió que su gobierno había firmado tres decretos secretos con destinos falsos a Panamá y Venezuela, entre otras irregularidades. En 2011, el ex presidente Menem y los otros 17 acusados habían sido absueltos por el TOPE 3, que entendió pro dos votos a uno que la venta de armas fue una “decisión de política exterior y un acto político no judiciable”. Pero en marzo de ese año la Cámara de Casación dio un vuelco en la causa.

En base a la investigación de Clarín, el abogado Ricardo Monner Sans abrió la causa original y el fiscal que investigó la causa durante la instrucción, Carlos Stornelli. El menemismo había logrado entonces pasar la causa del fuero federal al fuero penal económico. Ahora Monner también busca la condena de Menem por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero en 1995.

