La concejal Marcela Aeberhard solicitó por medio de un proyecto, que se realicen convenios entre la Provincia, el Municipio, empresarios, productores locales y feriantes, para que se consigan productos de calidad y a buen precio en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo se prevé convocar a mutuales y cooperativas a adherirse a la comercialización de los mismo.

En diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3) Aeberhard explicó que "los últimos datos que tenemos es que una familia tipo necesita casi 21 mil pesos para no caer bajo la línea de pobreza (…) el precio cuidado por ahí no nos llega a las góndolas locales, porque los supermercadistas y almacenistas locales no logran tener convenios con esos precios que, a lo mejor, los econtrás en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que nosotros no vemos góndolas de precios cuidados, con estos 500 artículos que supuestamente publica el área de comercio a nivel nacional".

Y agregó: "Decidimos de hacerlo específico porque la matriz alimentaria y productiva en alimentos, en la ciudad de Santa Fe es diversificada, es muy rica, y sentarnos con los productores y acompañar desde el Estado puede ser un mecanismo mucho más fácil para lograr tener una canasta básica con precios bajos santafesinos".

En el mismo sentido, la edil reveló que "entendemos que con los precios que hoy tenemos se les complica a las familias lograr cubrir los valores nutricionales necesarios, estamos hablando que 20 mil pesos no alcanzan para cubrir lo mínimo e indispensable, y por eso este proyecto tiene que ver con generar esfuerzos municipales, provinciales, sumando mutuales y cooperativas, sumando a entidades que tengan relación con el mercado minorista y me parece que es lo único que se puede lograr para salir adelante en esta situación tan difícil de la economía".

Fuente: Agenciafe