Una actriz denunció a Fabián Gianola por acoso sexual

“20 años de amistad y no me di cuenta hasta que trabajé con él”, reveló la actriz sobre Fabián Gianola.

La actriz, Fernanda Meneses contó en “El Show del Espectáculo” que Fabían Gianola acosó de ella en tres oportunidades cuando compartieron la obra “El Kiosquito de Fabían” en 2015.

“Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca”, explicó Meneses.

El primer episodio, Gianola la acosó frente a las maquilladoras, Meneses salió corriendo y llorando. Luego, el actor le pidió disculpas.

Otro caso sucedió frente a la pareja que tenía Meneses en ese momento. “Terminamos de grabar y Fabián me pagó una palma en el traste, delante de mi novio”, aseguró.

El última caso se dió en un camarín: “Me dijo que quería hablar de laburo. Cerró la puerta y me dio un beso. Abrí la puerta y me fui. Me quedé sin trabajo”.

“El tema de Fabián es que no soporta el ‘no’. Hay actrices más que conozco que no trabajan más porque él las acosó”, sentenció Meneses.