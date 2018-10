¿Que pasó? Se activó la cuenta de Twitter de Ricardo Fort con un fuerte mensaje

El 25 de noviembre 2013, la sociedad argentina se asombraba con la repentina muerte del mediático millonario, Ricardo Fort. El hombre de 45 años, poco tiempo atrás había comenzado su carrera artística, y con sus excentricidades y fuerte personalidad conquistó el corazón de muchos.

Siempre que hay momentos importantes, en la TV argentina en las redes sociales se utiliza la imagen de Ricardo Fort para hacer algún comentario. Pero en esta ocasión, pasó algo distinto ya que los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta que el Twitter personal del millonario se activó y dejó un mensaje.

Chicos, se los dije: ¡sin mí, ShowMatch se iba a pique! Conmigo eran picos de 40 puntos y ahora me avisan por la cucaracha que Tinelli apenas llega a 10 puntos. Retirate y dejale el espacio a los jóvenes!! Ahora los dejo, besitos chau chau”, decía el tuit que luego fue eliminado. Este mensaje, claramente hace referencia cuando Ricardo Fort estaba en su momento más mediático y era parte de este programa

Lo cierto es que no es la primera vez que alguien deja un mensaje con la cuenta del fallecido. En diciembre del 2016, escribieron: “Perdón la ausencia: no llega la señal por acá. ¡Qué aburrida está la TV sin mí!”. Aún no se puede establecer si esto sucede porque alguien de su entorno tiene acceso o se trata de una hackeada.