Rumbo a diciembre: "Lo que preocupa a inversores es la situación social"

Con una tasa anual de referencia en el orden del 72%, inflación galopante que cerró entre 5 y 7 por ciente en septiembre y octubre con 10% de aumento en combustibles, la recesión entró en una fase de riesgo. Si bien el gobierno nacional apunta a contener la base de la pirámide social en la que se ubican los más postergados, radicales, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta comenzaron a marcarle la cancha a la Casa Rosada sobre la necesidad de volver a acercarse con la clase media, que es en definitiva la que genera changas y consumo que beneficia directamente a la clase baja.

"Trabajamos para que no haya conflicto social en diciembre", repite la ministra de Desarrollo Social Carolina Staley, quien sabe que cuenta con 13.500 millones de dólares del acuerdo con el FMI para utilizarlos a partir de enero 2019.



Sin embargo, Javier Alvaredo, socio fundador de la consultora ACM, advierte a los inversores que recibe y lo visitan para ser asesorados sobre la economía doméstica: "Estamos atravesando una situación muy recesiva, con la mayoría de los productores cayendo. Sólo se espera alguna recuperación hacia fin de año por la cosecha fina del agro y los alimentos que tienen retención (11% en el trigo, por ejemplo), que se usa para alimentar pollo o ganado, con una devaluación del 50%, más las naftas, suba del petroleo, transporte, encarecen. Y subsidios que se tiene que discutir".

En este sentido, agrega sobre el mensaje oficial: "Estamos hablando de un acuerdo con el fondo que todavía no está aprobado. Se viene una situación muy complicada: este nivel de tasas y los dichos de Dujovne sobre que si no hay pesos no se pueden comprar dólares, bueno, tampoco se pueden comprar otras cosas".

"Una tasa anual del 72% para contener el dólar es un problema porque, cuando quieras bajarla... Imaginate que un banco tiene liquidez y hoy puede ubicarlo al 72% en el Banco Central que es mucho más seguro que una empresa. Los descuentos de cheques están en ese nivel o más desde fines de abril, ya 6 meses.

No recuerdo la implementación de un plan ortodoxo como este", consideró a radio Milenium.

"Creo que el tipo de cambio está alto y no lo veo con tanto margen de seguir devaluando. Pensemos que la inflación de septiembre viene entre 5 y 7", agregó sobre una situación que el gobierno no está pudiendo controlar, aun cuando ya debiera mostrarse un tanto estable por la fuerte corrección cambiaria y, sin embargo, costó 3 presidentes del BCRA en 100 días.

"Acá, lo que preocupa a los inversores es la situación social. están habiendo visitas de inversores de bancos o fondos grandes con clientes y no vienen a ver economistas, vienen a ver politólogos por la hipótesis de que Cristina pueda llegar a ganar creció", reveló.

En México ya ganó Andrés Manuel López Obrador y asumirá el 1º de diciembre.

En Brasil, si bien creció el rechazo a Fernando Haddad (PT) y se ubica en el 38%), el rechazo a Jair Bolsonaro (PSL) se mantuvo en 44% y se habla de una 2da. vuelta 42% a 42%, por lo que no es descabellado pensar que en Argentina se gire hacia un populismo de Izquierda y la región vuelva a dar el batacazo frente a la influencia que intentó generar la Casa Blanca en los últimos 5 años para retomar la agenda.

Fuente: Urgente 24