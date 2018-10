Lionel Messi perdió un juicio contra el diario español que denunció irregularidades en su fundación

None

Lionel Messi perdió la demanda por "derecho al honor" que inició en junio de 2017 contra las autoridades del diario español ABC, en la que argumentaba que la información publicada sobre las irregularidades en su fundación eran incorrectas y atentaban contra su persona. Por ese motivo, solicitó una cifra de dinero que ascendía a los 202.786 euros.

El juicio se realizó el 18 de julio de este año en Barcelona y este lunes a última hora de la Argentina se conoció la sentencia, que condena a la Pulga al pago de las costas del juicio.

La titular del juzgado destacó la "diligencia profesional" con la que trabajó ABCy la importancia de la libertad de prensa sobre el derecho al honor. La sentencia argumenta que "los datos (publicados) son veraces porque el periodista ha cumplido con la diligencia exigible y porque la información no solo es veraz sino que no se ha probado que no sea verdadera"."El fallo sostiene que 'los números y datos informativos que facilita el periodista son veraces, pues se obtienen de una fuente rigurosa y objetiva, como son las cuentas y memorias depositadas en el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat, llevando a cabo el periodista una actividad de comprobación de la veracidad de la información divulgada'", informó el diario en cuestión, en las primeras horas de la madrugada española.

Además, la jueza destacó que "el Sr. Chicote (periodista de investigación) trató de ponerse en contacto con la fundación a fin de contrastar las informaciones obtenidas de dichas cuentas y memorias antes de la publicación del artículo, sin ser atendido, cumpliendo así con el deber de cuidado exigible al periodista en atención a las fuentes consultadas, voluntad de contraste y relevancia pública de la información y notoriedad del personaje".

El astro argentino había demandado al ABC por tres informaciones publicadas en mayo del año pasado, en las que mencionaban "sombras contables" en la Fundación Leo Messi.