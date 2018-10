“Pagué 46 mil pesos de luz”: Nicole trató a Cubero de “rata” y dijo que le pasa poca plata por mes

El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero parecen no tener fin ya que, en las últimas horas, la modelo realizó una durísima denuncia contra su ex pareja.

En este sentido, Nicole afirmó que está enfrentando gastos extremadamente altos y que Cubero no le estaría pasando el dinero necesario para cuidar a sus tres hijas y mantener la (ex) vivienda familiar. “Está ofendido porque le reclamo que pague los regalos del Día del Maestro, los regalos de cumpleaños de sus hijas y la empleada que cuida a nuestras hijas mientras yo trabajo y él tiene tardes libres. Y muchas otras cosas que no quiere pagar como la luz, el cable, y de p… me alcanza para una compra de supermercado”, aseguró la modelo.

Recordemos que Nicole realizó este reclamo después de que Mica Viciconte la acusara de mandarle mensajes a Cubero a las 3 de la mañana, lo cual fue desmentido por la modelo.

“Se ve que están muy aburridos y hasta inventan mensajes de las 3 am que jamás hice… ¡A esas horas duermo o hago cosas mucho más entretenidas con mi novio, la verdad!”, explicó la modelo con humor, y agregó: “El fin de semana se ofendió porque yo cambié un horario de viaje para ir a los ‘Sports’ (evento deportivo) de mis hijas y para él era mejor que vayan con su novia y su amiga que habla mal de la mamá de sus hijas. ¡Y se ofendió y me bloqueó por querer hacer mi rol de madre! Y porque le molesta que viaje con mi novio, se ve”.

Y por último dijo: “Lo amenazo que voy a tener que resolver todo esto con abogados porque hablando no se puede, se ve. Busca castigarme todo el tiempo por haber elegido separarme. No me pasa un peso y tengo que pagar 46.000 pesos de luz”.