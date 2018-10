El BCRA contuvo el dólar con una súper tasa y ventas del Nación

Con ventas de dólares por parte del Banco Nación, una súper tasa que llegó hasta el 72%, en el primer día del debut de la “zona de no intervención” y con un cierre de $ 40,74, el Banco Central logró bajar $ 1,15 la cotización del dólar con relación al viernes.

En tanto, el Banco Central no tuvo intervención en el mercado de cambios, pero por pagos diversos, "las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 48.838 millones, disminuyendo US$ 165 millones respecto al día hábil anterior", según informó el BCRA.

La jornada comenzó con un dólar mayorista demandado que lo llevó algunos centavos hacia arriba, pero la intervención vendedora del Banco Nación logró torcer el rumbo. De inmediato se sumó la primera licitación de Letras de Liquidez ( Leliq) que pueden adquirir los bancos. Se adjudicaron $ 71.060 millones a 7 días, con una tasa de corte del 71,99%. y un promedio de 67.15%. Algunos bancos vendieron dólares para aprovechar tasas tan altas.

A su vez, el Banco Central informó que continuará realizando diariamente subastas de Leliq a 7 días “para cumplir con la regla de crecimiento nulo del promedio mensual de la base monetaria que entró en vigencia hoy” (por ayer).

En el Banco Central dijeron ayer que estaban “contentos porque el dólar se mantuvo en la zona de intervención, se cortó en 71,99% la licitación de Leliq, se pudo absorber $71.060 millones y quedaron sin colocar $20.000 millones”. Y adelantaron que “las licitaciones van a ser más grandes en los primeros y ultimos dias de cada mes, que son fuertes por sueldos (al principio) o exceso de ahorro (al final)”.

Guido Lorenzo, de la consultora ACN, narró de esta manera lo que pasó ayer. “Durante la mañana, el Banco Nación contuvo la demanda de compradores desorientados que aún se preguntaban donde estaba el atractivo del nuevo programa. Llegando al mediodía, el BCRA anunció la subasta de Leliqs y apareció la oferta privada que se llevó las posturas compradoras por debajo del precio de cierre del viernes ($41). Luego de convalidar tasas de Leliq del 67% promedio, la demanda cesó. En los futuros el dólar estuvo tomador, llegando a operar en torno al 60% donde el BCRA parece no haber intervenido”.

El ex -Secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen dice que es prematuro en tan solo 24 horas analizar la perspectiva de la banda de flotación – entre $ 34 y $ 44. “Hay darle tiempo para ver cómo y si funciona, más aún porque hubo ventas de bancos oficiales. Todavía no hay claridad sobre las fuentes de liquidez, los montos de Lebacs remanentes y cómo van a mantener fija la base monetaria, en un contexto de alta inflación. Además, el nivel de actividad sigue bajando y con este programa se va a mantener abajo. Hay una retracción muy fuerte en la calle, y las exportaciones tardan en ponerse en marcha".

Lorenzo espera “días con volatilidad, pero si las tasas son lo suficientemente elevadas se podría estabilizar el mercado de cambios. Por supuesto que la actividad va a sufrir por las tasas altas y la falta de liquidez. En algún momento el Banco Central va a tener que enfrentar la posibilidad de relajar las tasas, con la expansión prevista para diciembre por estacionalidad. Ahí habrá que ver cómo reacciona el mercado, porque si sigue el apetito por el dólar, habrá que vender reservas”.

Jorge Vasconcelos, de la Fundación Mediterránea, considera que “que el nuevo programa arrancó razonablemente bien, porque la tasa de política monetaria (Leliq) en 67 % no es extraordinariamente elevada en términos reales, si es que logrará estabilizar el tipo de cambio. De todos modos, hay que ver lo que ocurre en das subsiguientes. Ahora la tasa ha quedado linkeada a la dinámica de los plazos fijos, y fluctuará de acuerdo a su evolución. Este tipo de cambio ayuda a la corrección del desequilibrio externo, pero la duración de la recesión depende de cierta estabilidad nominal del dólar y de una rápida desinflacion desde los picos de setiembre/octubre”.

Con información de www.totalnews.com.ar