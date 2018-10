Daniel Sabsay: "Bonadio se quiere ganar la gloria"

El letrado contó que no siente "confianza" hacia el magistrado por su historia durante el gobierno de Carlos Menem y la famosa "servilleta de Corach"

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay participó de Terapia de Noticias , programa emitido por LN+, y opinó sobre la causa de los cuadernos de las coimas . El especialista consideró que hay una "presión importante" de la sociedad y que, teniendo en cuenta el trabajo del juez federal Claudio Bonadio y los dos fiscales, la etapa de instrucción podría concluir para fines de este año o principios de 2019. "Por primera vez, una gran parte de la sociedad quiere que la corrupción tan obscena que hemos tenido sea, de algún modo, finalmente sancionada", analizó.

Sobre el juez Bonadio , opinó: "Se quiere ganar la gloria". En esta línea, el letrado contó que no siente "confianza" hacia el magistrado por su historia durante el gobierno de Carlos Menem y la famosa "servilleta de Corach". Pese a esto, Sabsay agregó: "Creo que está trabajando muy bien, igual que los dos fiscales. Están haciendo un trabajo minucioso y rápido".

Por último, se refirió a las denuncias de sus colegas sobre el "uso indebido" de la prisión preventiva. "Es una medida que trata que un proceso penal no aborte, que hace que un proceso pueda tener éxito", opinó. Además, Sabsay indicó que la herramienta está contemplada en el Código Procesal Penal y que es usada en todo el mundo cuando hay riesgo de que una persona pueda interferir en la causa o darse a la fuga.

Finalmente, criticó: "Me sorprende que muchos colegas míos, exjueces inclusive, se hayan transformado en batalladores de la prisión preventiva como si fuera algo demoledor a lo que una persona no se la pueda someter". Y lanzó: " A muchas de estas personas, porque a todos no los investigo, les encontré nexos con las personas que están siendo juzgadas, o con grupos, como Cristóbal López por ejemplo".

