Contra el VIH: un avance argentino, la base para una nueva terapia exitosa en humanos

Los medicamentos antirretrovirales contra el VIH lograron en las últimas décadas evitar millones de muertes por sida. Sin embargo, para ello las personas infectadas deben cumplir con un estricto tratamiento, que consiste en tomar una serie de píldoras día tras día. En 2016 un estudio realizado en primates y publicado por la revista Nature –del que participó el investigador argentino Juan Pablo Jaworski- en el que se combinaron dos anticuerpos monoclonales y se logró suprimir la carga viral por meses. Ese importante hallazgo abrió paso a más investigaciones, que están comenzando a dar sus frutos: en la última semana se publicaron dos estudios -publicados en Nature y Nature Medicine- que se realizaron en pocos pacientes y que mostraron por primera vez que la administración de dos anticuerpos contra el VIH lograron suprimir por completo el virus durante varios meses.

Si estos ensayos luego pueden extenderse a grupos más grandes, logrando los mismos resultados, podrían significar una simplificación del tratamiento para aquellas personas que tienen dificultad para cumplir con una toma diaria de los medicamentos. También, podría brindar la posibilidad de contar con una terapia alternativa a los antirretrovirales, lo que se puede convertir en un gran aporte contra la resistencia a los medicamentos.

“Los ensayos clínicos en pacientes infectados mostraron que los anticuerpos son efectivos controlando la carga viral. Los anticuerpos no solo bloquean al virus (como lo hacen las drogas actuales), sino que además inducen la eliminación de células latentemente infectadas con el virus y estimulan la respuesta inmune, con posibilidad de atacar el reservorio”, explicó a Clarín Juan Pablo Jaworski, investigador del INTA y del CONICET, que publicó recientemente en The Lancet junto al doctor Pedro Cahn una revisión de los ensayos clínicos realizados en los últimos años sobre el tema.

Consultado sobre qué alcance pueden llegar a tener estos resultados en el tratamiento, el investigador argentino afirma: “Hoy en día todavía no se sabe qué va a pasar. Cuando nosotros publicamos en 2016 creíamos que los anticuerpos monoclonales podrían estar a la altura de los antirretrovirales. Estos dos últimos estudios muestran una capacidad superadora, con la combinación de dos anticuerpos, cuando hoy en día hay una variedad de 100 anticuerpos. Son cosas muy promisorias”.

¿Los anticuerpos monoclonales pueden llegar a reemplazar a los antirretrovirales? “Es una herramienta nueva, que no necesariamente va a reemplazar a la anterior. Pueden combinarse o no. Todavía es muy pronto para saber”, añadió Jaworski.

Lo importante es que estos nuevos ensayos validan los resultados obtenidos en modelos animales. Y son alentadoras en cuanto a la posibilidad de utilizar terapias de anticuerpos monoclonales –que ya se están utilizando para cáncer- para el VIH.

Los dos estudios fueron realizados en The Rockefeller University de Nueva York. Uno fue encabezado por la investigadora española Pilar Mendoza, publicado en Nature, que probó combinaciones de anticuerpos en 11 personas que habían logrado suprimir sus infecciones con antirretrovirales que bloquean el virus y luego dejaron de tomar su medicación. El otro trabajo, encabezado por Yotam Bar-On, fue publicado en Nature Medicine y describe un ensayo que involucró a siete personas que no estaban en tratamiento y que tenían niveles relativamente altos de virus al inicio del tratamiento.

En el primer estudio, nueve de las 11 personas que suspendieron los antirretrovirales suprimieron el virus por debajo de los niveles de detección de las pruebas estándar durante un promedio de 15 semanas antes de que el VIH reapareciera. Los análisis mostraron que las dos personas cuyo virus rebotó más temprano tenían variantes del VIH que eran resistentes a ambos anticuerpos al inicio del ensayo. Curiosamente, dos de los participantes han permanecido sin antirretrovirales durante un año sin que el virus rebote.

Los anticuerpos funcionaron peor en personas que comenzaron con niveles altos de virus, pero cuatro de los siete participantes suprimieron el VIH durante aproximadamente 3 meses. Las personas que no respondieron tenían virus que esquivaron los anticuerpos. "En última instancia, esto puede no ser bueno para todos, y es costoso. Pero si piensas en el cáncer, realmente hemos marcado una gran diferencia con las terapias inmunológicas ", afirmó Michel Nussenzweig, coautor de uno de los trabajos. "Para el VIH, no existe tal cosa".

Con información de www.clarin.com