Bublé contó la verdadera razón por la que con Luisana no hablan de la lucha de su hijo

Hace algunos años Michael Bublé le puso pausa a su carrera musical para acompañar a su hijo Noah, luego de que le diagnosticaran cáncer. Ahora que el pequeño ya está curado, retoma su actividad y contó detalles del momento que vivió en una entrevista.

El cantante en diálogo con Smooth Radio, reveló porque no les gusta hablar de la lucha que tuvieron: “No me gusta hablar de eso, es realmente muy doloroso. Y la verdad es que mi muchachito aún no me ha dado permiso para referirme a eso”.

El marido de Luisana Lopilato también aprovechó para agradecerle a sus fans: “Nos hicieron darnos cuenta de que incluso en las peores épocas hay gente hermosa, compasiva y buena”.

“Y la razón por la que regresé, grabé un disco y volví a entretenerlos son ustedes. Me demostraron amor. Cuando pasábamos esos momentos, no tienen idea de cuánto nos salvaron. Sabemos que rezaban por nosotros, nos llegaron sus mensajes y pudimos sentir las demostraciones de apoyo. Así que sólo quiero decirles ‘gracias'”, concluyó Bublé.