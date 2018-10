El fiscal del caso Próvolo no descarta que los curas abusadores pacten una condena

Gustavo Stroppiana, el fiscal que tiene a su cargo la causa que investiga los abusos sexuales a menores ocurridos en el Instituto Antonio Próvolo de la localidad mendocina de Luján de Cuyo, habló de cómo sigue el caso tras la primera condena al monaguillo Jorge Bordón. En ese sentido, dijo que es posible que los principales acusados, los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, acuerden con él una condena.

"No lo descarto para nada, pero el caso de los sacerdotes no es el mismo que el de Bordón. Ellos tenían ese estado eclesial que les daba una responsabilidad mayor por la labor, tenían que educar en valores, contener, tenían una autoridad, un poder decisorio y de contralor que Bordón no poseía. Si bien Bordón tuvo la guarda de los chicos por estar a cargo del albergue nocturno, no era él quien tomaba decisiones y no era el último contralor de esto", dijo el fiscal en una entrevista con Diario UNO de Mendoza.

Si bien destacó la condena contra el monaguillo, anticipó que aún hay aspectos que necesitan ser probados para avanzar contra el resto de los acusados y en algunos casos -señaló- es difícil.

"Esa condena fue algo muy bueno para la causa pero sobre 14 imputados arreglé la situación de uno solo. Sobre los demás tengo que probar los hechos y la participación. Nos quedan tres imputados para ir al juicio y otros 10 repartidos en dos causas, que debo elevar a juicio. Probar estos hechos va a ser muy difícil. Se trata de cosas que ocurrieron hace 10 años, con este tinte sexual que siempre se da en un ámbito de mucha privacidad, casi sin testigos", resaltó el funcionario.

Sin embargo, no dudó en sostener que hay elementos que comprueban que en el Próvolo se cometieron los abusos. "Creo que hay pruebas suficientes para decir con certeza que lo denunciado sucedió y que ellos son los responsables. De lograrlo, no será una victoria porque mi función no es ganar un juicio sino buscar la verdad", agregó.

Explicó que la confesión de Bordón no garantiza que otros imputados admitan también lo que hicieron, ya que la declaración del monaguillo no fue hecha en condición de arrepentido ni aportó datos contra los demás acusados. Sin embargo, señaló que el acuerdo confirma que lo que denunciaron los chicos realmente ocurrió.

"Acá él dice que varios de los hechos los habría cometidos con los otros imputados pero ellos podrían decir, en su defensa en el juicio, que Bordón miente para involucrarlos o directamente no reconocer los hechos, que es lo que creo que va a pasar. Entonces vamos a tener que ir a probarlo todo en un debate", sostuvo.

