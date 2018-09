María Bourdin y la última resolución de Lorenzetti como Presidente de la Corte

MIRADAS Por Carlos ZIMERMAN

¿Le adjudicaban ese bebé a Lorenzetti? ¿Hablaban de una relación con Lorenzetti?, pregunta el periodista del semanario. "No, no, no. Era tan absurda la historia que yo había tenido un bebé hacía tres meses y tenías una tapa que empapelaba toda la Ciudad y hablaban de mí como “amiga íntima”", recuerda.