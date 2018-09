Presupuesto y tributaria recién se presentará mañana

El proyecto de Presupuesto 2019 y de la ordenanza Tributaria no serán presentados al Concejo Municipal en el día de hoy, sino que se hará el lunes, en el sexto piso de Moreno 8 y con la presencia del intendente Luis Castellano. De esta forma, será la primera vez en más de dos décadas y media, que no se entregará a los concejales el último día hábil de septiembre. Igualmente, el hecho de que hoy sea domingo, disminuía las posibilidades de que esto se concrete. Aunque, lo que más pesa en estas horas, es el enorme nivel de incertidumbre que tienen los funcionarios del área de Hacienda en torno a qué fondos contemplar para poder hacer los cálculos, ante la crisis económica que vive el país. Esa palabra, "incertidumbre", es la que más se repite cuando uno charla con los funcionarios encargados de hacer las cuentas.

El propio intendente Luis Castellano le había anticipado a LA OPINION que el Presupuesto sería "una especie de anteproyecto", marcando así la falta de certezas a la hora de su redacción. En una entrevista publicada el pasado 8 de este mes, el mandatario descartaba que se presentara fuera de término. Pero advertía que "deberá permanecer en permanente revisión desde que se presente ante los concejales hasta el momento en que sea aprobado, incluso después también porque no hay certezas en un escenario altamente complicado". El concejal Hugo Menossi (Cambiemos) en diálogo con Radio Galena, admitió que "si (Castellano) nos pide una prórroga o analizarlo en conjunto, me parece atendible. Lo digo a título personal. Tiene asidero lo que dice", dijo.

"Lo estamos haciendo con lo que tenemos", dijo una fuente de Hacienda a LA OPINION y detalló: "las estimaciones que hay son las mejores que podemos hacer. Estamos en los últimos retoques". Quizás, la única precisión sea que el volumen total del Presupuesto ronde los $ 1.600 millones.

El resto, por ahora, son suposiciones. Y es que hay muchos fondos cuya presencia no están asegurados, como por ejemplo, el Fondo Federal Solidario o el subsidio al transporte público de pasajeros. En ambos casos, llegaban desde Nación. Y no son montos menores: entre ambos, superan los 38 millones de pesos anuales. En los últimos días, se creó el Programa de Asistencia Financiera para compensar (en parte) las pérdidas del Fondo Sojero (eran unos $ 13 millones anuales). Pero...¿seguirá el año que viene? ¿con qué montos? ¿Llegarán directamente a los municipios o irá a la Provincia? Estas preguntas también pueden hacerse para con los subsidios al transporte (estimado en $ 25 millones anuales). Incluso, Castellano ya frenó un aumento de "sólo" un 15% para el boleto de minibus y planteó una posible reunión de la Comisión de Transporte para no aplicar la fórmula automática y llevarlo directamente a $ 15.

En cuanto a la Tasa General de Inmuebles, todo hace suponer que se mantendrá la fórmula polinómica. A mediados de año debía subir un 13,17%. El Concejo lo disminuyó a 8,7%, luego de congelar las dietas del personal político y trasladar el "ahorro" a bajar el incremento. Pero, ahora, el porcentaje podría ser mucho mayor. Es que la fórmula está contemplada por la pauta salarial (en un 50%), un 40% al índice de precios mayorista y el 10% restante, al incremento sufrido y acumulado por el gasoil. Y todo ha tenido importantes incrementos desde mayo y seguirán hasta noviembre (en donde cerrarán los cálculos).

Fuente: La Opinión, sobre una nota de Adrián Gerbaudo