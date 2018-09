Héctor Daer, sobre la cumbre de Urtubey y Massa: "No me entusiasma"

El integrante del triunvirato de la CGT Héctor Daer afirmó hoy que "no" lo "entusiasma" el armado peronista del gobernador Juan Manuel Urtubey y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa , y consideró que "se debe lograr una síntesis" que vaya desde Cristina Kirchner hasta Urtubey.

Daer se refirió así a la foto que se sacaron el último jueves Urtubey y Massa con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti , y el jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto , para lanzar un armado peronista diferenciado del kirchnerismo, de cara a las elecciones de 2019.

"No me entusiasma. Las unidades que dividen no me entusiasman para nada", disparó el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, al tiempo que consideró que "la alternativa del peronismo no puede pasar solo por tres personas".

Daer también rechazó la posibilidad de elegir al candidato del peronismo en las elecciones primarias y evaluó: "Hay dos puntas en este abanico del peronismo: una es Cristina y otra Urtubey. Yo creo que tenemos que lograr entre toda una síntesis".

En declaraciones a FM La Patriada, el dirigente de la CGT sostuvo: "La demostración de que el peronismo puede generar una alternativa tiene que pasar por todos los gobernadores, por la representación de los bloques que hoy están diseminados, por los intendentes, por el movimiento obrero y las organizaciones sociales".

"Los que tienen que jugar un rol son los gobernadores del peronismo, que ganaron elecciones, que son representativos, los compañeros que ganaron en grandes centros urbanos", agregó el integrante del triunvirato que encabeza la CGT.

