Las "viudas" de Lorenzetti buscan recursos financieros

Desde que el poder de Lorenzetti se terminó por decisión exclusivamente de Macri, quién por intermedio de sus dos Ministros puestos primero por decreto y de una extorsionada Nolasco por su edad de jubilación no concretada, le pegó el voleo más grande que la historia judicial Argentina recuerde, en Rafaela las "viudas", es decir, los zánganos del ex supremo, están más que preocupados y no saben cómo hacer para seguir obteniendo recursos que antes les resultaba fácil.

La invocación de amistad ya no es efectiva y los problemas se suscitan a diario.

En materia económica, abrieron una "cuevita" en calle Alvear, casi pegadita a la casa de Artículos para el hogar.

A esa cuava la frecuentan muchos NyC que luego se rasgan las vestiduras y se dicen grandes defensores del país.

Por supuesto que podemos recitar el nombre de todos y cada uno de los que hacen sus sucios negocios.

Pero no todas las viudas son del lado financiero, hay mucha preocupación en el diario, los pesos no sobran y en una reunión efectuada el Sábado pasado en una vivienda detrás del club ciclista la orden fue concreta: " hay que despedir sin miramientos", por ello la preocupación es enorme estre los trabajadores, saben que quién emitió esa orden es el verdadero "jefe" y que el testaferro pedófilo no pincha ni corta, el vive borracho y hace lo que el jefe le ordena.

Por supuesto que hay más viudas y con mucha preocupación.

En la Corte se pateó un hormiguero que tiene mucha repercución en Rafaela y en los próximos meses los afectados pueden ser muchos, afectados que en algún momento también pueden ser "arrepentidos" y ahí sí que va a arder Troya, por que lo que se tapa es mucho y cuando se destape la olla, la "mierda" va a salpicar a muchos.