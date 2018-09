Una marea verde de seis cuadras marchó por el aborto legal en la Argentina

A menos de dos meses que los senadores rechazaran convertir en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la "marea verde" de mujeres que apoyan la legalización del aborto volvió a tomar las calles. Esta vez, conmemorando el Día Internacional por el Aborto Seguro. Fueron casi seis cuadras compactas de cantos, carteles, banderas y batucadas que volvieron a reclamar este derecho para terminar con los abortos inseguros, que son la principal causa de muerte materna en el país.

Una vez más, la movilización partió del Congreso y culminó en Plaza de Mayo, pero incluyó una parada al ex Ministerio de Salud, rebajado a Secretaría dependiente de Desarrollo Social.

"A pesar del revés que nos infringieron en el Senado, seguimos en campaña como desde hace 13 años. Y más ahora, cuando la vigencia de derechos adquiridos está en retroceso. Hay una ofensiva muy grande, que incluso está en contra de la educación sexual integral y los anticonceptivos -dice a Clarín Martha Rosenberg, referente histórica de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito-. El aborto legal será ley. Tengo tras de mí tres generaciones que tomaron la posta, y que entienden que la sexualidad no es sólo procreación. Son chicas de todo el país, de distintas clases sociales y visiones religiosas".

Y sí, detrás, miles de mujeres de distintos partidos políticos, agrupaciones sociales, derechos humanos, centros de estudiantes. Muchas muy jóvenes, con sus caras y cuerpos pintados, sus carteles: "Mi cuerpo es mío, yo decido", "Aborto legal justicia social", y sus canciones:"Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer", "Olé olé, olé olá, aborto libre y legal ya, y que los curas se vayan a laburar", "si no hay aborto legal, que quilombo se va a armar", "aborto legal, en el hospital".Un grupo grande llevaba ramos de perejil, inundando las calles con el olor del yuyo verde que también lucía en las rejas del Congreso. El perejil es un método antiguo que usan las mujeres más pobres para abortar. Hace un mes nomás, una mujer de José León Suárez llegó al hospital con perejil en su vagina. Murió. Tenía 24 años y un hijo de 2.

Encabezando la marcha también estaban las diputadas Araceli Ferreyra y Romina del Plá, que votaron a favor del aborto. Y Vilma Ripoll, Vanina Biasi y Manuela Castañeira que dijo: "Es un ataque muy grande rebajar el Ministerio de Salud y su presupuesto, que significa menos prevención y anticonceptivos. Habíamos hecho un trabajo muy grande por la legalización del aborto y el gobierno nos responde con esta cachetada".

Frente al ex ministerio, el colectivo de Actrices Argentinas leyó un documento: "Exigimos que el Estado garantice el derecho a una educación sexual integral, laica y obligatoria en las escuelas y el derecho a acceso a la salud pública y reproductiva sin discriminación. Con la marea verde en las calles, la lucha por el aborto legal está más vigente que nunca. Ya no tenemos miedo. Somos muchas acá, en Latinoamérica y el mundo. Sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, las conquistas por los Derechos Humanos fueron logradas con el pueblo en las calles. Y allí estaremos, integrando el enorme movimiento de mujeres que ya se ha manifestado y no tiene vuelta atrás".

La movilización siguió por la avenida Belgrano, para culminar en una Plaza de Mayo repleta. Entonces se leyó un documento consensuado entre las organizaciones: "Llegamos al 28 de septiembre luego de lograr con nuestra marea verde que el Congreso de la Nación abra el debate. Con nuestras voces y argumentos ganamos la adhesión de millones que acompañaron nuestra lucha en todo el país".

También hubo denuncias contra "grupos fundamentalistas" y "la jerarquía de la Iglesia", por oponerse no sólo a la legalización del aborto sino también a la educación sexual integral en las escuelas. "Al oscurantismo no volvemos más. ¡Exigimos educación sexual integral, laica, científica y con perspectivas de géneros con aplicación obligatoria en todo el país!".

