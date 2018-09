Massa: "Estamos construyendo una alternativa frente al fracaso de Macri"

El ex diputado evitó hablar de candidaturas y tentó a Marcelo Tinelli a incorporarse al espacio. "Ojalá se integre a esta idea", afirmó

El jefe político del Frente Renovador, Sergio Massa, habló de la foto que dio a luz al espacio que articula al peronismo no kirchnerista, que encabezan él junto al senador Miguel Ángel Pichetto y los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan Manuel Urtubey (Salta). Con un mensaje que apunta a polarizar con el gobierno de Mauricio Macri, el tigrense precisó que el armado "sigue abierto" a otros dirigentes y que representa un "símbolo de época", aunque excluyó a la ex presidente Cristina Kirchner.

"Estamos construyendo una alternativa frente al fracaso de Macri", definió el ex candidato presidencial acerca del espacio que busca nuclear al peronismo federal en las elecciones de 2019.

Acerca de la foto divulgada ayer, Massa dijo que el desafío es "saltar esa trampa en la que permanentemente nos intentan imponer de Macri o Cristina", ya que cada uno de estos sectores "está justificando sus fracasos en los errores del otro".

"A mí me gustaría que a esa mesa nos sentemos aquellos todos los que tengamos ganas de sumar sobre la base del futuro de la Argentina", indicó el ex intendente de Tigre, en diálogo con radio La Red. "Empezamos a construir muy despacio, aprendiendo de nuestros errores y siendo tolerantes en las diferencias, para darles la posibilidad a los argentinos de elegir otro camino entendiendo que reina la desilusión y un desánimo producto del fracaso económico y político del presidente Macri".



Consultado sobre si en esa articulación hay lugar para Cristina Kirchner, el referente del Frente Renovador cerró esa posibilidad al señalar que la senadora "sin dudas representa una etapa de la Argentina que, con aciertos y errores, tiene un ciclo que se terminó".



Tras señalar que el espacio debe tender hacia la confluencia de dirigentes del peronismo y otros sectores "independientes", Massa advirtió que "no es momento de plantear candidaturas porque es faltarle el respeto a la gente". Sin embargo, insinuó que le gustaría que el conductor de Showmatch Marcelo Tinelli se incorpore al grupo.

"Marcelo (Tinelli) es un tipo que tiene una mirada hacia la política cercana, una mirada sensible. No participa activamente, pero ojalá se integre a esta idea de crear una alternativa en la Argentina", consideró el ex legislador.

Con relación al Presupuesto 2019, Massa se mostró en desacuerdo con el borrador enviado por el Gobierno. Dijo que se pensó "para el acuerdo con el FMI, pero no toma ninguna de las variables de la realidad".

"El Presupuesto se planteó como un dibujo que está construido sobre la idea de un consenso fiscal que hoy los gobernadores rechazan, porque se basa en el impuestazo y en el congelamiento de la actividad productiva. No es el camino que elegimos para la Argentina", concluyó Massa.

Este jueves, la mesa encabezada por Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto difundió un comunicado, una foto y un video que los muestra juntos en una clave netamente electoral, como forma de lanzamiento de un polo peronista alejado del kirchnerismo en 2019. Los dirigentes apelan a una identidad "antigrieta" y buscan sumar a otros gobernadores y referentes del interior.

