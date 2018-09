Un pueblo de Estados Unidos adelantó la Navidad por un niño con cáncer

La primera vez que los padres de Brody Allen notaron algo raro en su hijo, fue en mayo, luego de que el niño de dos años dijera que se sentía mareado.

Lo llevaron al médico y el doctor dijo que probablemente se tratase de una infección en el oído.

Pero fue llevado al Hospital de Niños de Cincinnati y allí encontraron que Brody tenía cuatro tumores embrionarios con rosetas de capas múltiples.

Hace cinco semanas, los especialistas les dieron a los padres de Brody la peor de las noticias, que el niño tiene un cáncer cerebral poco frecuente y que le quedaban dos meses de vida.

Su familia se dio cuenta que no llegaría a disfrutar de otra Navidad, por lo que decidieron adelantar el festejo, poniendo un árbol y todas las decoraciones típicas de esta época del año.

Pero no contaban con la colaboración de sus vecinos.

“Para él es Navidad”, dijo McKenzie, su hermana de 21 años. “Él despertó un día y el árbol de Navidad estaba puesto. Él no sabe que en realidad no es Navidad, solo lo está disfrutando”

Según narra The New York TImes, la salud de Brody se ha deteriorado tanto que no tiene la energía típica de su edad y no puede usar su brazo y pierna izquierda.

Sin embargo, le gusta estar afuera, donde suele pasar el día en un carro de juguete siendo llevado por sus hermanos a recorrer el barrio, en la ciudad de Colerain, un suburbio de Cincinnati, en el estado de Ohio.

Y su recorrido es realmente surrealista para esta época del año.

n la cercanías de la casa de Brody es Navidad y, por ejemplo, en el patio de la casa de una de sus vecinas, Barbara Elliott, se pueden ver inflables de Minnie y Mickey, un muñeco de nieve, un Papá Noél y un árbol de Navidad.

“Le ofrecí a Shilo, la mamá de Brody, unos pañales de entrenamiento que mi nieto no había usado, y me dijo que no le iban a enseñar a usar el inodoro porque tenía cáncer”, contó Elliot.

“Nos rompió el corazón“, agregó la mujer de 74 años. “Así que le dije a mi marido, ‘tenemos cosas de Navidad, ¡decoremos!'”.

El tipo de cáncer que tiene Brody es extremadamente raro y no responde bien al tratamiento.

Todd Allen, su papá, dijo que era “un tumor cerebral muy agresivo que tuvo desde su nacimiento y no teníamos idea“.

El hospital le dio a Brody el tratamiento de quimioterapia más agresivo que pudo. Pero no sirvió de nada.

Uno de los tumores de Brody creció en un 30 por ciento y desarrolló un quinto tumor en su cerebro. Usar radiación para tratar los tumores no era una opción porque Brody era muy pequeño.

Cuando la familia Allen decidió festejar la Navidad por anticipado, se dieron cuenta que necesitaban más decoración. Como no se venden en septiembre, crearon una página de Facebook para pedir ayuda a sus vecinos.

“Estaba dispuesto a pagar, pero recibimos tantas donaciones“, contó el papá.

Uno de los donantes fue Ryan Simpson, de 34 años, que es conocido como “el hombre Navidad”. Sus amigos lo etiquetaron en el grupo y él contestó a esa llamada.

“Cuando fui a verlos, no sabía muy bien en qué me estaba metiendo“, contó Simpson.

Simpson tocó el timbre en la puerta de los Allen con una bolsa llena de luces y adornos, y ayudó a la familia a decorar por dentro y por fuera. Y luego volvió con más cosas y ayudó a decorar la casa de los vecinos.

“Mi vecina de al lado, que solo habla español, quitó todas las cosas del otoño y puso copos de nieve y flores de Navidad [estrellas federales], y colgó guirnaldas”, relató la señora Elliot.

Ahora, la comunidad está planeando hacer un desfile de Navidad para Brody.

“Necesitamos involucrarnos porque él vive en nuestro vecindario“, dijo Amanda Beckman, de 34 años, quien se puso en contacto con el grupo de Facebook. “Solo queríamos hacer algo para que esto sea realmente especial para ellos, porque están atravesando un momento difícil“.

El desfile está programado para el 23 de septiembre e incluirá a Papá Noel y toda una serie de personajes, como superhéroes y villanos famosos. Incluso, muchos vecinos solo quieren manejar sus autos en el desfile.

“Todos quieren ser parte de esto”, dijo Beckman.