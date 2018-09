Cande Tinelli contó el origen de “Lelé”, su apodo

En el marco de la presentación de su primer tema musical, Cande Tinelli fue invitada a El Club del Moro y, entre risa y risa, se soltó y reveló el origen de su nombre artístico, Lelé.



La intérprete de Yo, dijo que la elección de su apodo para lanzarse como cantante tiene que ver con que quiere que la gente la conozca mejor, más allá de lo que se ve todos los días en las redes sociales.



“¿Por qué Lelé?”, indagaron en el programa y ella respondió: “Así me dicen desde muy chica mis amigos y familia, es mi apodo íntimo”, y recordó que así la bautizó su papá.



Entonces, del Moro disparó: “Uno se mata pensando nombres…” y Maju Lozano le dijo divertida a las columnistas del programa, Costa y Lizy Talgliani: “Sus padres se rompieron la cabeza pensado nombres de varón”.



Además, la hija del conductor de Showmatch habló de sus tatuajes y reconoció que ya no le queda mucho lugar uno nuevo, aunque se divirtió asegurando que siempre encuentra la manera de hacerlo: “Los voy transformado, me gusta investigar y ver artistas”.

En esta línea, contó que muchos la retan pero que a ella le gustan. “Todo el mundo me dice ‘basta’, pero me fascina y además tengo tolerancia al dolor“.

Cande contó que el primer tatuaje que se hizo fue una estrella en el hombro, tenía 14 años y la acompañó Marcelo.

“¿Cuál fue el que más te dolió?”, le preguntaron curiosos y ella contó que ese, la misma estrella, que años más tarde se la borró: “Me la saqué con láser porque me quería hacer una manga. El láser duele un montón, no lo recomiendo”.

La cantante tiene tantos tatuajes que no podría contarlos: “Siento que soy uno. Los llevo bien, me encantan y es mi piel. En el video me vi sin tatuaje y me sentí rara, no me reconocí”.

En el videoclip de su nueva canción,“Lelé” apareció con los tatuajes tapados y reconoció que se vio muy parecida a su hermana Juana.

Tras el paso de su hija por el programa radial, Marcelo Tinello usó Instagram para agradecerle a Santiago del Moro y equipo por el buen trato a Lelé.