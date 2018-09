El gol imposible de Eden Hazard que debería llevarse todos los premios del 2018

None

Eden Hazard arrancó el partido entre Liverpool y Chelsea sentado en el banco de los suplentes. Espero atento su chance, que llegó recién a los 56 minutos. Entró y a los pocos minutos los Reds se pusieron en ventaja por el gol de Daniel Sturridge.

El Chelsea fue por la remontada en la Carabao Cup y lo logró: Emerson igualó a los 79 y el propio Hazard dibujó una obra de arte a los 85, cuando al duelo le quedaban escasos minutos.

El gol que hizo el belga es para ver mil veces. Gambeta, precisión, velocidad. Hazard hizo uno de los mejores tantos del 2018 porque no todos los días se ven jugadas como esta.

El delantero fue uno de los mejores del Mundial de Rusia y llevó a su país al tercer puesto. Sin embargo, Hazard no quedó ternado para el premio The Best, que busca al más destacado de 2018. El galardón finalmente fue para el croata Luka Modric.

Gracias a este gol de Hazard, Chelsea le ganó al Liverpool por 2 a 1 y avanzó a la próxima ronda de la Carabao Cup.