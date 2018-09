Jimena Barón y una durísima confesión: "Daniel Osvaldo no se ocupa de Momo"

Este miércoles, Jimena Barón estuvo como invitada en Los Ángeles de la mañana y terminó por reconocer la nula o escasa presencia de su ex, Daniel Osvaldo con su pequeño hijo Momo.



Todo comenzó cuando una panelista le preguntó a Jimena si Ovaldo se ocupada de su hijo. La respuesta de Jimena fue más que contundente y evacuo toda duda con un rotundo "No". Y agregó:"¿Pero cuando sí?"

Luego de que Ángel de Brito señalara que hace años habían hablado del mismo asunto, la actriz se explayó en libertad: "Siempre lo mismo. No hablo del tema porque si tuviera que hablar tenemos que hacer un 'LAM' trasnoche y porque es el papá de mi hijo, no es que me adormeció y me inseminó. Yo también tuve un hijo con él, pero después a veces me choca ver en la tele que 'si hago un chiste, que es el padre no lo respeta', ¡¿Yo no lo respetó?!"

Y siguió: "¡Que yo haga humor con el tema... es mi mínimo derecho, pero la verdad no es nada gracioso. Yo crío un hijo sola, re contra sola, con lo complicado que es", manifestó la cantante. Y añadió: "La pasé re mal, la paso re mal, es jodido".

"Fueron tres años, bastante horrorosos, la pasé bien al principio con un nivel de negación heavy. La 'Tonta' más allá del chiste y ahora mi agarre fuerte al feminismo es porque yo también me metí en una que decís, 'vos, ¿este tipo de mina? Sí, me pasa", disparó Jimena.