Castellano se siente solo, desorientado y sin fuerzas

Este miércoles, en Buenos Aires, el intendente Luis Castellano participó de una reunión con legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe con el objetivo de defender los presupuestos municipales ante los recortes que está realizando tanto el gobierno nacional como provincial.

Una decena de jefes y jefas comunales de distintos partidos dialogaron por el lapso de una hora y media con senadores y diputados nacionales de todos los bloques en la sala 1 de comisiones del abexo de la cámara de diputados.

Estuvieron presentes los jefes comunales Luis Castellano (Rafaela), Daniela Questa (Santo Tomé), Gonzalo Toselli (Sunchales), Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez), Enrique Vallejos (Reconquista), Stella Clérici (Cañada de Gómez), Jorge Berti (Villa Constitución) y Silvio González (Rincón). También participó el concejal Jorge Muriel (PJ).

Los legisladores que participaron son: Omar Perotti (PJ), Agustín Rossi (FPV), Alejandro Grandinetti (Frente Renovador), Luis Contigiani (FPCyS), María de los Angeles Sacnun (PJ), Marcos Cleri (FPV), Gonzalo Del Cerro (Cambiemos) y Silvina Frana (PJ).

En su exposición, el mandatario rafaelino habló de la necesidad de un esquema federal en los momentos de crisis: “es cuando más se tiene que poner en marcha un esquema federal porque es en los territorios donde la gente está sufriendo. Y la demanda no la hacen al gobierno de la provincia o al nacional; la hacen a nosotros, a los intendentes, concejales, secretarios, a los equipos territoriales. Y ahí es donde estamos absolutamente solos”.

Y remarcó esta idea diciendo que “un sistema federal como tenemos en Argentina debería manejarse completamente al revés. Esto es federalismo a la inversa. Un sistema federal sobre todo en momentos de crisis, debe atender a los gobiernos locales que somos la cara más cercana del Estado”.

Asimismo, adelantó que “hemos pedido una reunión con el Gobernador de la provincia de Santa Fe porque el reclamo de la federalización de fondos lo vamos a hacer también al gobierno de la provincia. Pero evidentemente si acá no tenemos una conciencia clara y no somos escuchados los municipios y las comunas, se va a poner más dificultoso todavía”.

NECESIDAD DE CERTEZAS

También hizo hincapié en la necesidad de información que tienen los municipios y las comunas: “Estamos absolutamente desinformados y peloteados por lo que va saliendo de un medio a otro. El plazo para presentar el presupuesto para el 2019 vence el 30 de septiembre y estamos con un nivel de incertidumbre absoluto. Nos vamos enterando todos los días con noticias en general negativas en cuanto a nuestros ingresos”.

Por el otro lado, “afrontamos una creciente demanda de empleo, medicación, alimentos, de gente desesperada que no puede pagar más los alquileres, de empresas que ya no pueden sostenerse más porque le han bajado enormemente los niveles de ventas”.

Debido a lo expuesto, planteó los siguientes interrogantes: “¿Qué es lo que contiene el presupuesto nacional?, ¿La obra pública que está en nuestras regiones va a continuar?, ¿El fondo de la soja se va a recortar definitivamente?, ¿Este fondo de emergencia compensatorio va a continuar?”.

Con respecto al subsidio al gasoil, “también tenemos información cruzada. Algunos tenemos transporte público municipal, otros lo tienen mixto, todos reciben ese subsidio y es un impacto en los sectores populares tremendo. ¿Se va a transferir a las provincias?, ¿Se va a cortar, va a continuar?”.

“Y así pudiésemos seguir con una serie de dudas e incertidumbre que nos hace imposible presentar presupuestos serios de los municipios. Además, con una lógica totalmente distinta porque con los Concejos municipales vamos a tener que discutirlo prácticamente todos los meses con las sorpresas que venimos teniendo. Se hace muy difícil administrar, sostener la demanda y proyectar para el año 2019”, enfatizó Luis Castellano.

SOLO SE VEN RECORTES EN LOS PRESUPUESTOS

El Intendente de Rafaela destacó la amplia representatividad de intendentes e intendentas de diferentes localidades de la provincia y de distintos partidos políticos y por otro lado, la importante receptividad tanto de diputados y senadores de la provincia para escuchar lo que está pasando.

“Y lo que nos está pasando es muy sencillo: en un momento de crisis aumenta enormemente la demanda de empleo, medicamentos, social, alimentaria. Pasa en nuestros barrios, en nuestras ciudades y se recortan los recursos sin siquiera tenernos en cuenta a la hora de dialogarlo. Y esto es grave”, expresó.

“Uno ve en los presupuestos nacional y provincial recortes: Fondo Federal Solidario, subsidio al gasoil en el transporte público que es clave para que mucha gente se pueda mover de su casa al trabajo todos los días, todo lo que tiene que ver con los recursos coparticipables que empiezan a verse afectados”, enumeró.

“Y todo lo que tiene que ver con la situación de nuestras empresas. Nosotros estamos en un sector productivo en la provincia de Santa Fe, no solo Rafaela, en donde todas aquellas empresas que le venden al mercado interno están sumamente complicadas y conteniendo a sus trabajadores hasta donde pueden”, agregó.

“En cualquier momento se acrecienta el desempleo, la pobreza y la demanda social. Necesitamos que los legisladores nacionales escuchen nuestras demandas, necesitamos que el gobierno nacional y provincial escuchen nuestras demandas porque somos los que estamos sosteniendo para que la situación no se desborde”, finalizó.