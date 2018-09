José Ottavis declaró que no sabía que los fondos de campaña eran dinero negro

El entonces integrante de La Cámpora fue mencionado por Larraburu en su declaración como “arrepentido” cuando explicó el contenido de dos pendrives que la Policía Federal secuestró en su domicilio, y en cuyo interior se encontraban planillas con gastos de campaña electoral 2013.

Ante Bonadio, el actual diputado provincial rechazó las acusaciones y dijo que las menciones realizadas por Larraburu “sólo responden a una rendición de gastos de campaña”. Además, contó a través de las redes sociales que había presentado en la Cámara de Diputados bonaerense una solicitud de renunciar a sus fueros “para ir a la justicia como un ciudadano más”.

¿Cómo quedó involucrado Ottavis en este expediente? "Cuando en la planilla figura CFK hace referencia a la ex Presidenta de la Nación y PASO a las elecciones", indicó Larraburu en su declaración. A continuación explicó que en esa planilla "figura dinero que habría sido entregado y yo la recibí así. Está expresado en millones. Por ejemplo cuando dice 69.69".

En este punto comenzó a explayarse sobre una de las planillas denominada "Consolidado informe CFK general", en relación a las elecciones del 27 de octubre de 2013. Y allí comenzó a dar los nombres de quienes recibían el dinero recaudado por Roberto Baratta. "Cuando dice Cuervo hace referencia al dirigente Larroque. Cuando dice Ottavis refiere al dirigente José Ottavis", declaró Larraburu.

Más adelante, Larraburu dijo que "el rubro que dice campaña negativa y la observación José O creo que coincide con lo entregado a José Ottavis y probablemente se destinó a la campaña negativa , la cual entiendo se vincula con los gastos de campaña en redes sociales".

En otro tramo, hizo una explicación sobre el rubro "Aportes de campaña Bs. As blanqueo creo que puede ser lo utilizado en millones de pesos para cubrir los costos reales de la campaña del distrito de la provincia de Buenos Aires".

De todo esto se desligó este miércoles en su indagatoria el diputado provincial, señalado como uno de los receptores de los fondos ilegales recaudados. Presentó ante la Justicia un escrito rechazando la imputación.

En el escrito que presentó en el juzgado, ​Ottavis explicó que la mención que hace Larraburu se debe a la entrega que le hiciera el dirigente Juan Carlos “Chueco” Mazzón destinados a cubrir “gastos de campaña del 2013 en la provincia de Buenos Aires, destinados en su totalidad a la organización de actos proselitistas y propaganda política”.



"En Argentina tenemos un problema, hay una ley del PRO para poder normalizar la financiamiento de los partidos políticos. Ese problema está en todos los partidos, que manejan mucha plata en efectivo. Y a mí se me asignaron tareas de campaña, con una equis cantidad de fondos", declaró luego a la salida de Tribunales.

"Yo era Consejero Nacional del Partido Justicialista, se me asignaron tareas de campaña. No sabía ni tenía por qué saber (que era plata negra), porque era uso y costumbre de los partidos", afirmó, advirtiendo a su vez que no le cree a los empresarios. "No tengo miedo. No tengo nada que ocultar", añadió

"Me parece que Cristina, como todos, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y lo que me consta de mi relación con ella, nunca se dio una charla que tenga que ver con un tema de corrupción", cerró el diputado antes de dirigirse al auto que lo sacó de Comodoro Py.

El turno de De Pedro

Minutos después de las 11 llegó a Comodoro Py Eduardo “Wado” de Pedro, acompañado por Mariano Recalde, Martín Sabbatella y Cristina Álvarez Rodríguez. Además, un grupo de manifestantes lo esperaba detrás del vallado.

Tras presentar un escrito, el último secretario general de la Presidencia de Cristina Kirchner anticipó que pidió su sobreseimiento en la causa y la recusación de Bonadio.

"Los dichos de José López sobre mi persona son dichos de terceros, no son dichos personales de mí. Esas otras personas ya se presentaron en el expediente diciendo que los dichos de López eran falsos y que eran una forma de pedir un beneficio, porque ya estaban en una situación de prisión", explicó.

De Pedro fue mencionado en el expediente por José López. En su confesión como arrepentido, el ex secretario de Obras Públicas indicó: “En cuanto a lo dicho en relación a La Cámpora, que De Vido me dijo que 'hiciste bien porque nosotros estamos financiando a De Pedro'. Ellos no eran líneas opuestas dentro de la agrupación juvenil, pero tenían diferente relación con Máximo. Máximo tenía más afinidad con Wado que con el Cuervo. El financiamiento de De Pedro era general no para un distrito en particular. De Vido me dijo que De Pedro tenía más relaciones con la gente de Justicia Legitima. Desconozco si De Pedro a su vez financiaba a Justicia Legítima. La relación de Julio era con Wado”.

Añadió también: “El que se relacionaba con el resto de la Cámpora era Jose Olazagasti (secretario histórico de De Vido). Respecto a que nos veían como “escoria” y si había financiamiento de Planificación a la Cámpora, manifestó que estuve en una reunión con De Vido y llegó Olazagasti. Comentó que sí había financiamiento a “los chicos de la Cámpora”, que eran Wado, Larroque, Julian Alvarez, Ottavis. Máximo lideraba todo pero estaba mucho en Santa Cruz, venía esporádicamente a Capital. Ottavis viajaba a verlo a Santa Cruz. Máximo, estaba al tanto de todo el funcionamiento de la Cámpora, y hablaba diariamente varias veces con su madre por este tema…”

