Patricia Bullrich confirmó que pagarán la recompensa por Oscar Thomas, y que siguen buscando plata de la corrupción

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el Estado pagará la recompensa a la persona que permitió hallar al único prófugo en la causa de los cuadernos de las coimas, el ex director de Yacyretá Oscar Thomas, contó que la línea de denuncias 134 ya recibió 1500 llamadas con datos sobre supuesta corrupción kirchnerista, y confirmó que pese a los fallidos operativos de búsqueda de dinero excavando en las estancias de Lázaro Báez, se siguen rastreando posibles destinos de dinero o bienes mal habidos. "La búsqueda de la plata no terminó porque toda la plata no apareció", admitió Bullrich.

La funcionaria se prestó a una entrevista pública en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde respondió preguntas respecto a la corrupción, la inseguridad, los supuestos planes para organizar saqueos y los preparativos de seguridad para la próxima cumbre del G20.

"Cuando un prófugo tiene algún tipo de red de ayuda no es fácil encontrarlo. Entonces nosotros ampliamos nuestra capacidad de búsqueda con la participación social", dijo Bullrich para explicar los motivos que persuadieron al gobierno a ofrecer una recompensa para hallar al prófugo de la causa de los cuadernos. "En el caso de Thomas, pensamos que había tenido declaraciones que burlaban a la justicia, tanto por parte de él como de su abogado, diciendo que nunca se iba a entregar ni lo íbamos a encontrar. Entonces pusimos una recompensa. Cuando llamó esta persona y nos dio características y material muy concreto -que no podemos dar a luz para preservar en anonimato del denunciante- fuimos a buscarlo y ahí estaba. Ahora mediante el escribano de la Nación, y a través de un número de expediente, esa persona cobrará los 500.000 pesos que le corresponden".

Bullrich siguió con una anécdota personal del caso, contando que un familiar de una amiga suya le dijo que vivía en el edificio de la calle Uriburu en que estaba escondido Thomas, a quien le veía cara conocida pero no sabía de donde: "'¿Qué artista es, de qué novela lo conozco? ¡Y me perdí la recompensa!', me dijo. El sistema nos dio mucho resultado, este año ya pagamos diez recompensas en casos de todo tipo. Sobre todo narcotráfico y abuso sexual familiar".

Respecto a otras denuncias vinculadas a la causa de los cuadernos, la ministra dijo que la línea 134 recibió más de 1500 llamadas. "Por lo general son muy generales. Todas son totalmente creíbles, la mayoría desde el sur. Te dicen que la plata está en distintos lugares, quiénes son los supuestos testaferros -que coinciden con los que ahora busca la justicia-, muchos datos pero muy generales".

Las llamadas que inspiraron la búsqueda con excavadoras en distintas estancias de Báez fueron distintas, según afirma la ministra. "Eran más concretas. Claro, cuando llegás allá y ves la inmensidad de la estepa, sin ninguna señalización, te das cuenta de que no es tan fácil; no tenés las coordenadas. Te dicen que hay que buscar a 300 metros a la izquierda del casco y tantos otros para arriba, pero es muy difícil. También pensamos que en algunos casos nos pueden hacer llamadas para mandarnos a excavar toda la Patagonia, como dijo la ex presidenta. Por eso bajamos el perfil, trabajamos con mucha prudencia, ahora con otros métodos".

¿Siguen buscando dinero entonces? "La búsqueda de la plata no terminó porque toda la plata no apareció. También se puede pensar en lo que pasa en otras partes del mundo, donde hay estudios de abogados especializados en buscar dinero de la corrupción. El caso más famoso es el de un estudio inglés que encontró la plata de la corrupción de Khadafi en Libia", por ejemplo.

"Creemos que el dinero encontrado en propiedades y cuentas es mucho menos que el que debería haber. Por eso, con muy bajo perfil, seguimos buscando."

Bullrich explicó la actuación de las fuerzas federales en los allanamientos a las propiedades de Cristina que se hicieron bajo la orden del juez Bonadio. "El objetivo en esta búsqueda era encontrar algún lugar en el que pudiera haber habido dinero, y efectivamente el juez dijo en su resolución que así fue. Eso te lleva a revisar paredes, ver si hubo construcciones nuevas, y eso obliga a utilizar medios más invasivos. Pero pasa todos los días. La semana pasada, buscando a un narcotraficante en Las Parejas, Santa Fe, decía 'no tengo nada' y el perro especializado de golpe fue a una pared, la tiramos y había un millón de dólares. A veces estos sistemas, o el uso de georadares, son efectivos."

Bullrich también destacó la visita de Macri al círculo de suboficiales de Gendarmería, atacado con bombas molotov tras un acto gremial el lunes pasado: "tiene que ver con una decisión conceptual y de fondo del Gobierno, respecto a que hay que respetar las instituciones -a la Gendarmería, como a otras fuerzas, la habían maltratado mucho- y que son claves para combatir el crimen organizado. Además, porque somos tajantes y firmes contra todo tipo de violencia. Creemos que los atacantes salieron de una marcha, aunque ahora nadie se hace cargo de ellos". La ministra no quiso dar detalles, pero advirtió que la investigación sobre los autores del ataque está avanzando y descartó la teoría de que fueran infiltrados de algún servicio de inteligencia.

Bullrich confirmó la política de "tolerancia cero" frente a amenazas Es un principio: esto genera un costo al Estado muy grande, y nadie se hacía cargo. Nosotros ahora pasamos la factura a la justicia, para que le embargue a los autores de esos 'chistes'. Además hacemos las denuncias y obligamos a la justicia a actuar. Con eso, la cantidad de amenazas al 911 cayó de manera muy importante."

