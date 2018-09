La CGT advierte al Gobierno: “Si no hay plan B, no va a haber tregua con el movimiento sindical”

Cuando promediaba el cuarto paro nacional de la CGT, el triunvirato que dirige la central sindical brindó una conferencia de prensa en la que criticó al presidente Mauricio Macri, calificó la medida de fuerza como “contundente” y pidió “un cambio en el plan económico que ha fracasado”.

“Aspiramos a que haya un cambio en el plan económico que ha fracasado, que no va a ofrecer soluciones por esta vía, que está condenado a un laberinto con mayor pobreza y miseria”, dijo esta tarde el referente sindical cegetista, del gremio de Dragado, Juan Carlos Schmid.

“El afiche que ha llamado al paro nacional dice que no se aguanta más. Este programa económico que la CGT cuestionó desde que asumió este triunvirato ha expresado hoy en forma contundente a lo largo y ancho del país nuestro profundo rechazo”, expresó.

“[En el Gobierno] Dicen que no hay alternativa ni plan B, pero desde acá decimos con humildad y con respeto a las instituciones que si no hay plan B tampoco habrá tregua con el movimiento sindical argentino”, lanzó.

En segundo lugar habló otro de los secretarios generales, Carlos Acuña (estacioneros), que expresó más críticas al Gobierno: “A esta altura no tenemos que seguir soportando las mentiras con las que han ganado las elecciones”, dijo.

Héctor Daer, del sindicato de Sanidad, fue el tercer orador: “Tienen la pretensión de que la salida no es ir a reducir el déficit fiscal sino detrás de encontrar el equilibrio fiscal. Entonces el ajuste no son 300 mil millones de pesos sino 500 mil. Y ahí empiezan a buscar en todos lados, y por eso les decimos que este contundente paro de actividades que fue acompañado no solo por las organizaciones sindicales confederadas y por todo el movimiento obrero de la Argentina, es para decirle al Gobierno que hay que cambiar el rumbo”.

Con información de www.noticias.bles.com