Pata Villanueva sacó a la luz una foto en la que se está besando con Del Potro

Pata Villanueva volvió a destapar la olla de sus viejos romances y, días después de revelar que había pasado una noche fogosa junto al tenista Juan Martín del Potro, reveló vía Twitter una foto en la que se está besando con el tandilense.

“Pasó hace un par de años. Fue un touch and go. Algo así nomás que no tuvo trascendencia”, dijo la semana pasada en el ciclo “Todo por Hoy”, donde recibió los aplausos de los panelistas y los demás invitados.

Al respecto, también comentó: “Me dio un beso cuando yo estaba en primera fila del primer campeonato que ganó. Le di suerte. Ahí empezamos, empezaron todos a joderlo y bueno… después hubo algo más”.

Pero claro, a las palabras se las lleva el viento y, como dice el famoso dicho, “a confesión de partes, relevo de pruebas”. No conforme con su declaración, la actriz compartió este lunes el material con sus miles de seguidores en Twitter y retomó el tema.

“Este es el famoso beso de hace siete años con Martín, sin trascendencia. Y terminó el asunto, no inventen más”, escribió “Pata” junto a la imagen que podría traerle algún dolor de cabeza al actual número 4 del ranking ATP.