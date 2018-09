En Nueva York, Dujovne insistió que trabajan "para lograr un buen acuerdo" con el FMI

En diálogo con los periodistas, Dujovne reiteró que no hay cambio de reglas y que no existe ninguna posibilidad de llevar adelante un cambio en el sistema cambiario en Argentina

Sí reconoció que se está hablando con el FMI sobre la fijación de bandas de flotación peso, una suerte de segunda etapa dentro de un proceso que se había iniciado con un sistema de metas de inflación que el Gobierno ahora considera que fue insuficiente y no adecuado para el para el momento.

"El plan del Gobierno es profundizar el equilibro fiscal y las cuentas externas" para acceder a un nuevo préstamo del FMI, debido a que "la turbulencia (financiera) de los últimos meses nos llevó a acelerar (las negociaciones). Este es el plan de Argentina y el que va a funcionar", dijo. El objetivo de Economía es "mantener el tipo de cambio flotante, y de lo que se trata es de mejorar lo que tenemos", amplió.

Dujovne explicó que el Gobierno no quiere adelantar todavía el final de la negociación con el FMI y por supuesto dentro de eso cuál es el monto de asistencia extra que se acordará en esta renegociación más allá de los u$s 50.000 millones y el adelanto de fondos que es el centro de esta renegociación. La diferencia entre el monto de asistencia extra es lo que este lunes mantuvo en vilo al mercado en Argentina. Entre las versiones iniciales de una asistencia de u$s 20.000 millones y luego la baja a un monto más conservador que rondaría los u$s 5.000 millones, sin embargo ninguna de estas dos alternativas fue confirmada por Dujovne, que prefirió mantenerse muy conservador con relación a estas chances.

"No podemos dar información hasta no tenerlo cerrado", dijo para esquivar una repuesta sobre el monto negociado. "Seguimos trabajando para tener un buen acuerdo que funcione de tal forma de despejar la incertidumbre que puedan tener los inversores sobre el programa financiero de la Argentina. Es mucho más importante un uso muy inteligente del programa que el tamaño de los fondos en sí. En esta ocasión, tenemos que maximizar la calidad del acuerdo. Estamos convencidos de que estamos llegando al mejor acuerdo posible", puntualizó.



Periodista: Macri en el reportaje a Bloomberg estuvo hablando del tema bandas, ¿esto estuvo de algún modo en la charla con los inversores?

Nicolás Dujovne: No, no hablamos con los inversores de eso. Es evidente que la Argentina cuando inició el proceso de estabilización, luego de la asunción del presidente Macri, lanzó un esquema de metas de inflación donde el principal instrumento es la tasa de interés en un país que todavía tenía que corregir muchos precios relativos. Veníamos de un cepo cambiario con un tipo de cambio que era muy distinto al valor del mercado y con los precios de los servicios públicos cubriendo aproximadamente el 10% del costo. Con lo cual, el esquema de metas de inflación en un país que tenía mucho financiamiento monetario y que todavía tenía que corregir muchos precios relativos, realmente no dio los resultados que estábamos buscando. En ese contexto, parte del acuerdo con el Fondo es cómo relanzar el esquema monetario de la Argentina siempre partiendo de la base de un tipo de cambio flotante con libre movilidad de capitales, pero ver de qué manera mejorar lo que ya tenemos para generar más credibilidad.

P: Macri ya dijo que no hay plan B qué pasa si este acuerdo falla.

ND: El plan es profundizar el camino hacia el equilibrio fiscal, profundizar también la mejora de las cuentas externas, ustedes saben que la Argentina este año todavía tiene un déficit importante en su cuenta corriente de su balance de pagos. Este año en parte por la sequía, pero estamos viendo una reversión muy importante en los números externos de la Argentina donde próximamente estaremos en superávit en el balance comercial. La turbulencia de los últimos meses nos llevó a generar una aceleración del proceso de convergencia a una posición mucho más sólida en el plano externo y en el plano fiscal. Ese el plan de la Argentina y es el plan que va a funcionar.

Periodista: Usted ha sido muy cauteloso sobre el monto que se está negociando con el Fondo en Washington y cuánto va a ser la suma adicional que están acordando, podría dar algo de precisión sobre este tema.

ND: Siempre dije que debemos tener una comunicación oficial sobre el acuerdo y mal podría dar un monto cuando no hay un monto definido. Siempre dije lo mismo, estamos trabajando para tener un buen acuerdo que funcione de manera tal de despejar incertidumbres que puedan tener los inversores a acerca del problema financiero de la Argentina. Por lo cual es mucho más importante un uso inteligente del programa y de los recursos, más que el tamaño. Todavía estamos trabajando porque en esta ocasión tenemos que maximizar la calidad del acuerdo y no hay ningún apuro, tenemos que estar convencidos de que estamos llegando al mejor acuerdo posible y por eso no van a escuchar de mí ninguna precisión hasta que no las tenga y las vamos a dar oportunamente cuando hayamos cerrado el acuerdo.



P: Pero los inversores con los cuales están dialogando no tienen un resquemor por no tener esas precisiones.

ND: Los inversores son profesionales y saben que nosotros no podemos dar esa información que no es pública. Entiendo la función del periodismo: deben preguntar, pero no podemos dar información que además no sabemos si es correcta o no. Todavía no tenemos cerrado un acuerdo. No podemos estar dando opiniones sobre cómo debería ser hasta que no lo cerremos y luego informarlo de manera formal como corresponde. Una vez que tenga resolución formal del staff del Fondo y que estemos ambos en posición de dar los detalles del acuerdo.

P: Macri estuvo hablando de los schock externos que actuaron contra la Argentina, ¿qué shock externo esperan para este año?

ND: A mí me interesa mucho lo que ocurre en el mundo, pero la Argentina está expuesta a lo mismo que sufre el resto de los países emergentes. Por supuesto, estamos en una economía que empezó sus reformas estructurales hace solo dos años y medio y la mayoría de los emergentes han iniciado sus reformas hace muchísimos años. Por lo tanto, tienen una solidez que la Argentina no tiene y por lo tanto debimos recurrir al fondo este año, pero miramos con atención todo lo que ocurre y deseamos que la volatilidad sea la menor posible.

Por otra parte, el ministro reconoció que entre las preguntas que los inversores y los bancos le hicieron a Macri estuvo el de la continuidad del ciclo político de Mauricio Macri algo que el Presidente hoy por la mañana también había reconocido en el reportaje que le hizo la agencia de noticias Bloomberg cuando afirmó que estaba dispuesto a presentarse para una reelección en el 2019. En este punto, Dujovne también dijo que la continuidad de las reformas económicas está dentro de las prioridades de los inversores a la hora de analizar el futuro de la Argentina.

P: ¿Cuáles eran las dudas que despejaron con los banqueros e inversores?



ND: Las más importantes tienen que ver con el ciclo político y la continuidad en el proceso de reformas. Aquí nos encontramos con empresas que tienen una mirada con inversiones en las Argentina de muy largo plazo y que están interesadas con que este proceso continúe porque ven que con este cambio el país podrá desarrollarse y cambiar radicalmente sus indicadores. Estamos modificando sectores claves, ya vemos lo que ocurre en el sector energético donde vamos a pasar a ser exportadores dentro de muy poco tiempo. Las preguntas iban en esa dirección sobre el proceso de reformas y la continuidad política del Gobierno.

P: ¿Existen dudas de los inversores sobre el proceso de reelección de Cambiemos?



ND: Tienen expectativas sobre que el modelo continúe con las reformas necesarias para el país, es lógico entonces que estén interesados para saber nuestra opinión sobre cómo va a desarrollarse ese proceso.

Macri partirá este martes por la noche hacia la Argentina en un vuelo privado en el que va a estar acompañado por Nicolás Dujovne además de su esposa Juliana Aguada, después de un día en el que va a tener presentaciones en la ONU donde va hablar ante la sala de Naciones Unidas. Allí se especula que también podría haber un encuentro con Christine Lagarde la directora gerente del Fondo aunque no hay nada que indique todavía que juntos vayan hacer algún anuncio con relación a la conclusión de esta renegociación con el FMI.

Fuente: Ámbito