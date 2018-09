Eduardo Amadeo: "Si echamos a todos los vagos del Estado vamos a tener una guerra civil"

El diputado Nacional de Cambiemos, Eduardo Amadeo, justificó este lunes que el Gobierno nacional no continúa con un ajuste sobre "los vagos" que trabajan para el Estado para evitar una "guerra civil". "Si echamos a todos los vagos del Estado vamos a tener una guerra civil", advirtió el legislador, y consideró que "sin dudas" hay empleados públicos de sobra por culpa del kirchnerismo que "los multiplicó por tres" usando dinero "para pagar vagos". En declaraciones a Radio Cultura, el diputado ejemplificó con los casos de la agencia estatal de noticias Télam y el Astillero Río Santiago: "No los echan porque vamos a tener una guerra civil". A pesar de los dichos del legislador, un informe elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) que se conoció en julio de este año reveló que la gestión de Mauricio Macri aumentó el tamaño de la estructura del Poder Ejecutivo y multiplicó los nombramientos discrecionales de funcionarios.

De esta manera, Amadeo respondió a "las personas que piden ajustes brutales no toman en consideración la variable paz social". "Gobernar implica tener en consideración lo que usted puede y no puede, usted tiene que crecer, tiene que tener estabilidad y tiene que tener paz social", justificó. Además, el dirigente expresó que "medio mundo del subdesarrollo tiene un problema parecido al nuestro", y que no cree que sea una opción viable entrar en conflicto social: "Yo no creo que nosotros podamos entrar en una situación de guerra civil".

Con información de www.lanoticia1.com