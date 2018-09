Cecilia Roth cuenta como fue violada

Cecilia Roth contó en el programa “PH, Podemos hablar” que fue violada en España. "Fue un amigo de mi ex novio que esa noche me iba a poner el hombro, porque yo estaba muy mal y terminó violándome", relató.

La actriz ya había contado el hecho a Andy Kusnetzoff: "Fue una negación de una situación que no pude curar. Me hizo bien contarlo en tu programa, nunca lo había hecho".

"Ni me acuerdo del nombre de esa persona, es una locura. Creo que somos muchas las que hemos padecido estas situaciones, hablándolo con amigas y no tan amigas. Creo que todas hemos pasado por situaciones de semi acoso o de acoso. Incluso de violaciones disfrazadas de otra cosa, porque en mi caso era una persona con la que supuestamente tenía confianza y se suponía que no se iba a aprovechar de mi vulnerabilidad", dijo.

Y agregó: "Ese día me fui a mi casa y no volví a hablar con él nunca más. Fue hace muchos años. Me llamaron de España para preguntarme quién era, porque era un periodista, pero no me acuerdo el nombre del tipo con el que viví esta situación espantosa. Si lo recordara lo diría. No creo que lo recuerde nunca".

