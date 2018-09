Enrique Pescarmona: "No estoy en una asociación ilícita. Eso es un error del juez Bonadio"

Bonadio hizo un gran trabajo, pero con la rapidez que tuvo, es probable que se haya equivocado", sentenció el empresario propietario de Impsa Enrique Pescarmona en una extensa entrevista publicada en PERFIL este domingo, en la que dialogó con Jorge Fontevecchia.

En la conversación, el empresario arrepentido habla sobre los pagos al Estado durante el gobierno anterior y reconoce el pago de una suma de 200 mil dólares. Habla de los encuentros con Julio De Vido, las amenazas de muerte que recibieron sus hijos y, además, sostiene que no es parte de una "asociación ilícita", como lo considera el juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la causa de los cuadernos de la corrupción.

—¿Pensó alguna vez que para terminar siendo parte de una asociación ilícita junto con Cristina Kirchner, y habiendo perdido el 65% de su empresa, hubiera sido mejor haberse beneficiado más del mecanismo de corrupción?

—¡Está loco usted! Como puede ser que me endilguen una asociación ilícita cuando a mí me ha ido pésimo con los Kirchner. No lo entiendo. Es más, hemos hecho una apelación a la Cámara. Nunca hemos sido partícipes de esa asociación ilícita. Bonadio hizo un gran trabajo, pero con la rapidez que tuvo, es probable que se haya equivocado. No digo que se equivocó, digo que es probable. Si yo creyera que no se equivocó, no estaría recurriendo la resolución. Nosotros hemos sido perjudicados. Me quedé con el 35% de mi empresa. Soy un paria, ahora. Soy un tipo mal visto por la sociedad. Nunca estuve en una asociación, no soy cartelista. Compito en el mundo, en todo lo que hago. Pienso en el mundo como mi mercado, no solo pienso en Argentina.



—Hace poco más de un año usted ganó el premio anual de la Academia de Ingenieros, ¿lo llamaron integrantes de la Academia después de conocerse su nombre en el Cuadernogate?

—Si tuviera que decir la verdad, muchos. No de la Academia de Ingeniería, pero muchos me mandaron muchas notas dándome ánimos. El último me lo mandaron hace dos días y es muy importante porque es de un mendocino. Un WhatsApp a mi mujer, y me dice unas cosas que… Pero muchos no piensan lo mismo.

—¿No es una paradoja que el ingeniero que gana el premio de la Academia Nacional de Ingeniería un año después esté integrando una asociación ilícita?

—¡Yo no estoy en una asociación ilícita! Es un error del doctor Bonadio, a quien respeto y que está haciendo las cosas como él cree que están bien. Se equivocó conmigo, qué quiere que le diga. Tengo que aceptar la Justicia, pero puedo aceptar que la Justicia se equivoque, o un juez, en este caso.

—¿Cree que el Gobierno y el Congreso deberían avanzar en un proyecto para limitar la responsabilidad empresaria a las personas físicas?

—Supongo que puede ser una buena idea. Pero yo no soy legislador.

Con información de www.perfil.com