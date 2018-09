El fuerte cruce entre Waldo Wolff y Victoria Donda por las jubilaciones del kirchnerismo

Un momento de tensión se vivió este domingo en el living de "Debo Decir", donde Waldo Wolff y Victoria Donda protagonizaron una discusión caliente sobre la actualidad del sistema previsional y la incorporación de una masa de jubilados durante el kirchnerismo. "Si alguien piensa todavía que una ama de casa no contribuyó con la riqueza de este país, tiene gravísimos problemas", dijo la diputada nacional de Libres del Sur. Y Wolff retrucó: "Lo que critico es que el kirchnerismo haya escondido que esto necesita un esfuerzo de todos y que hayan dicho que es una bomba para el que viene".

El terreno lo preparó Marilina Ross, otra de las invitadas en el ciclo que conduce Luis Novaresio. Con la vista clavada en Wolff, la artista se preguntó qué hacer con las urgencias del presente y pidió "no hablar más,arremangarse y enroñarse los pies como hacía el padre Mugica".

Con la tensión ya instalada en el estudio, el diputado nacional tomó la palabra para responderle a Ross. "Nuestro presupuesto tiene casi un 70 por ciento de inversión social", comenzó el integrante de Cambiemos, antes de introducir el tema que elevó aún más la temperatura.

"En el sistema previsional se metieron 3.600.000 nuevos jubilados sin aportes. Y en la única escucha de la expresidente que salió sobre este tema dijo: 'Le pasé la bomba al que viene'", detalló Wolff.

Ante la visible molestia de Donda, continuó: "Dieciocho millones de personas, cada 1° de mes, cobran del Estado en la Argentina, cuando ocho millones trabajan". Y finalizó: "No es un problema de este gobierno. Se vienen pateando la pelota. Muchos de los que dicen arremangarse y pensar en los pobres los usan manteniéndolos en la pobreza".

Entonces, intervino la diputada por Libres del Sur.

—Nosotros [con Wolff] tenemos diálogo, pero hay algo que quiero aclarar:cada vez que lo escucho me genera un poco de bronca. Es "metimos no sé cuántos jubilados por la ventana" —comenzó Donda —. El 70 por ciento de las jubilaciones que se dieron en el período anterior, y no soy kirchnerista, fueron a mujeres. Mujeres, amas de casa, que por eso no tenían aportes. Si alguien piensa todavía que una ama de casa no contribuyó con la riqueza de este país, tiene gravísimos problemas.

—No, pero yo no dije eso —atinó a responderle Wolff.

—Dijiste que tenemos cierta cantidad de jubilaciones sin aportes...

—Sí, y hay que avisar que esto lo tenemos que cubrir entre todos...

—Dejame terminar —arremetió Donda —Nosotros no tenemos jubilados y jubiladas a los que no les corresponde su jubilación. Lo que tenemos es una gran masa de jubiladas dentro de un sistema previsional que fue y es saqueado, antes de una forma y hoy liquidando mal las acciones de la ANSES.

—Dejame decirle a Vicky —le dijo el miembro de Cambiemos a Novaresio, en el momento más tenso— que le puedo generar bronca, pero...

—No, lo que me da un poquito de bronca es que digamos que hay jubilados que no generaron. Los que están jubilados fueron bien jubilados.

Al final, Wolff aclaró que el problema es "matemático". "Yo celebro que se hayan metido adentro, como celebro que tengan planes sociales los que no pueden comer. Dicho esto, hay que explicárselo a la ciudadanía. Porque hoy tenemos 1,2 activos por cada pasivo, cuando el sistema necesita 4 aportantes por cada pasivo", agregó el diputado.

Y concluyó: "Yo le pondero al kirchnerismo que los hayan metido —dijo Wolff antes de concluir el cruce—. Lo que le critico es que hayan escondido que esto necesita un esfuerzo de todos y que es una bomba para el que viene".

