La plata del FMI llega para seguir financiando la fuga

economista y docente de la UBA Agustín D'Attellis, cuestionó el nuevo acuerdo que el gobierno de Macri negocia por estos días con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y fue particularmente duro con las consecuencias de la política económica anclada en el sector financiero, a la que ha elegido atarse el equipo económico.

Aseguró que el desembolso de 20.000 millones de dólares que anunciará el ministro de Hacienda “no es una buena noticia para nada. Es más, hoy tenemos una caída muy fuerte del dólar que tiene que ver con la intervención del Banco Central, con la expectativa de este ingreso de 20.000 millones de dólares adicionales del FMI como parte del rearmado de una bicicleta financiera por parte del gobierno; y todo esto no es una buena noticia porque esto es lo que nos trajo hasta esta situación de crisis”.

Recordó que “nada es nuevo, es el armado de una bicicleta financiera para contener temporalmente el dólar que no apunta a solucionar los problemas estructurales de fondo que tiene la economía argentina”.

D'Attellises especialista en macroeconomía y mercados financieros; y director de Ágora Consultores. En diálogo con describió que “lo que ocurrió fue que ante el desarme de las Lebac, el gobierno decidió emitir otro bono que se llama Lecap y que significa “Letra de Capitalización” donde el que se endeuda es el tesoro y además la tasa de interés que ofrece al final del camino es más alta que la de las Lebac. La Lebac terminó en la última licitación, el martes pasado, con una tasa del 45% y estos bonos nuevos que colocan ofrecen arriba de un 50%. Van conteniendo los pesos con instrumentos de deuda cada vez de más corto plazo y tasas de interés cada vez más altas, para que en ese juego especulativo sea conveniente temporalmente colocarse en pesos y esto logre contener un poco la suba del dólar que se torna incontenible”.

Dijo que “los problemas estructurales, de fondo que tiene la economía; que acaba de iniciar una recesión que se profundiza, donde se pierde empleo a un ritmo cada vez mas alto, donde la situación del mercado interno es cada vez más complicada y las altas tasas de interés hacen dudar de la sustentabilidad de la cadena de pagos; todos esos problemas que nos aquejan a los argentinos día a día están presentes, se van profundizando, no hay ninguna medida que apunte a revertir esta tendencia, y eso es lo que preocupa”.

D'Attellisfue aún más allá y especuló con que se trata de un plan montado sólo para llevarse los dólares fuera del país, con una diferencia previa a favor de aquellos que invirtieron en la propuesta financiera de Macri.

Sentenció que “en el juego financiero del corto plazo los grandes capitales financieros hacen sus grandes ganancias mientras el resto de la economía va al vaivén de estos movimientos especulativos. Con las Lebac ganaron muchísimo, luego desarmaron eso y saltaron al dólar cuando estaba a 20 pesos y una vez que llegó a los 40 vuelven a rearmar la misma bicicleta, ahora con fondos frescos del FMI. Esta bicicleta es más atractiva y con tasas más altas que la anterior, armada por el propio gobierno”.

“Se montarán en esta bicicleta financiera hasta que la cosa dure, ingresarán los dólares del FMI para financiar otro proceso de fuga de capitales y al final del camino nos dejarán a los argentinos otra crisis”, denunció.

D'Attellisrevivió los últimos meses y expresó que “el 22 de junio fue el día que ingresaron los 15 mil millones de dólares del crédito stand by del FMI. Ese día la reserva del Banco Central era de 48.100 millones de dólares. Hoy las reservas están en el mismo nivel y vuelven a ingresar los dólares del Fondo. Esa es la extraordinaria fuga que ha ocurrido en la Argentina en apenas tres meses. Va a volver a ingresar plata del Fondo para seguir financiando la fuga”.

Estimó que “nadie confía en el poder de fuego del Banco Central, si algo se calma en estos días no es porque haya una renovada confianza hacia la política económica del gobierno, es simplemente porque se ha montado una estrategia especulativa de corto plazo. Llegado a estos niveles el dólar no va a llegar a los 60 pesos, si un instrumento en pesos me da el 50% de interés me paso a pesos y vuelvo al dólar en la próxima corrida. En el medio todos los argentinos nos seguimos endeudando y al final del camino los problemas estructurales de la economía se agravará porque todo es muy perverso”.

“Puede ser que en esta oportunidad la bicicleta dure un poquito más porque está logrado un objetivo de un precio del dólar a 40 pesos y equilibra un poco el balance externo, además de pulverizar los salarios argentinos en dólares para lograr lo que ellos llaman competitividad y que no es otra cosa que una brutal reforma laboral de hecho. El gobierno eligió un camino de calma en el sector financiero que traslada el costo al pueblo argentino, que asume este costo con recesión, desempleo, aumento de la pobreza y deterioro de la calidad de vida”, afirmó.

Por último, se preguntó “¿Hasta dónde hay margen de soportar el ajuste que el gobierno propone sin que haya estallido social? Eso se verá y depende del sostenimiento de políticas de asistencialismo social con la que pretende contener a los sectores más vulnerables. Si eso no funciona, creo que el instrumento que tiene al alcance de la mano es la represión”.

Fuente: VCF